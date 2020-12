Dans le cadre de ses efforts pour l’amélioration et le rapprochement des prestations sociales de la famille de l’enseignement, la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education Formation vient d’accorder des subventions, d’une valeur globale de 2.9 millions de DH, pour la réhabilitation et l’aménagement de six clubs de proximité à Tata, Ouarzazate, Chtouka Ait Baha, Azilal, Laarache, et Khénifra. Ces projets seront conduits par les sections régionales de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Enseignement (FOSE).

L’examen et l’approbation de ces projets ont été réalisés par une commission coprésidée par Youssef El Bakkali, Président de la Fondation, et Abdelhak El Mamoune, Secrétaire National de la FOSE.

Ce financement permettra la réalisation des travaux de construction de nouveaux clubs ou l’extension pour la mise en place de nouveaux espaces (cafés, centres d’hébergement, aires de jeux, espaces verts, etc). Ils devront profiter à plus 30.000 personnes de la famille de l’Education-Formation

Depuis 2007, la Fondation Mohammed VI accorde son appui aux structures d’accueil et de loisirs mis en place et gérés par la FOSE. Elle a contribué à la création et l’équipement de 53 clubs de proximité, répartis sur toutes les régions du Maroc, et avec un budget global de plus de 25 millions de DH. Elle a aussi participé au financement de 11 tournois de mini-football pour un coût total de 2,2 millions de dirhams.

Cet appui s’inscrit dans le cadre de son programme déployé depuis sa création, renforcé par son plan décennal 2018-2028, et visant le développement des prestations de sports et de loisirs de proximité en faveur des adhérents et leurs familles.