Le programme des dernières journées de la Botola Pro D1 a été arrêté vendredi par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), à l’issue d’une réunion par visioconférence de son comité directeur.



Lors de cette réunion tenue par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et le président de la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP), Said Naciri avec les présidents des clubs de Botola Pro D1, Lekjaa a présenté une proposition du programme du reste du championnat, notamment les 29e et 30e journées qui coïncident avec les dates FIFA (05-13 octobre 2020), peut-on lire dans un communiqué de la fédération.



Après concertation du président de la FRMF et le sélectionneur national (qui ne va pas convoqué les joueurs locaux) ainsi que l’accord unanime des présidents des clubs présents à la réunion, il a été décidé de programmer la 29e journée de Botola Pro D1 les 06 et 07 octobre 2020 et la 30e journée les 10 et 11 octobre 2020, tout en louant les efforts déployés pour la reprise et la clôture de la saison dans les bonnes conditions, poursuit la même source.



Le président de la FRMF a également annoncé que la saison actuelle de la Botola Pro D2 s’achèvera le 09 octobre 2020 au lieu du 08 du même mois, tout en saluant le niveau dont ont fait preuve les clubs de D2 lors de cette saison.

Par ailleurs, il a été convenu de tenir une autre réunion lors des prochains jours avec les présidents des clubs de la LNFP qui sera consacrée au démarrage de la saison 2020-2021.