La gastronomie marocaine était à l’honneur cette semaine à Washington à travers une série d’évènements culturels organisés par l’ambassade du Royaume mettant en vedette chef Moha Fedal.

La star de la gastronomie marocaine a envoûté, le temps d’une escale de quelques jours à Washington pour l’évènement « Taste of Morocco », les papilles des Américains en leur faisant découvrir les secrets de l’art culinaire marocain.

Entouré d’une dizaine de curieux avides d’appliquer ses précieuses instructions, Chef Moha a initié ses apprentis cuisiniers aux savants mélanges des épices marocaines qui font la saveur des plats du pays, le tout dans une ambiance conviviale dans la pure tradition marocaine.

« J’ai voulu ramener mes épices pour montrer comment on peut préparer des plats marocains simples et bons », a confié le célèbre chef dans une déclaration, expliquant que « tout le monde a déjà goûté le couscous, mais personne ne connaît le poulet au citron, un plat très simple et particulièrement savoureux ».

« Comme beaucoup d’Américains ne connaissent pas très bien la gastronomie marocaine, c’est le meilleur moyen de se déplacer vers eux », a-t-il fait remarquer, expliquant que le fait de partager quelques heures avec des Américains en leur apprenant comment cuisiner des petits plats marocains comme « zaalouk » ou la « tektouka » leur « donne envie de venir visiter le Maroc ».

Outre les cours de cuisine, l’ambassade du Maroc à Washington a également organisé jeudi soir une soirée de dégustation, où des dizaines d’invités ont pu profiter d’un buffet exceptionnel savamment orchestré par Chef Moha.

Les nombreux participants à cette soirée ont ainsi eu droit à des quinzaine de plats qui font la richesse de la gastronomie nationale, entre pastillas, couscous, poulet rôti, tajine de poisson, sans oublier d’innombrables pâtisseries marocaines.

« La cuisine marocaine est une cuisine de partage et d’amour, c’est un art ancestral, et c’est un plaisir de faire découvrir les valeurs de générosité du Maroc à nos amis Américains », a résumé ce ténor de la cuisine marocaine, pour qui l’évènement était un succès indéniable.