Le ministère de la Santé a exprimé, ce mardi, ses inquiétudes face à la hausse des cas critiques de Covid-19 au cours des deux dernières semaines, une situation qui risque de favoriser “une recrudescence du nombre de décès”.

“En dépit de l’amélioration des indicateurs relatifs au taux de reproduction et de positivité, on ne peut négliger l’aggravation de celui des cas critiques admis aux soins intensifs, qui risque d’entrainer malheureusement sur une recrudescence du nombre des décès”, a déclaré le chef de la division des maladies transmissibles au ministère, Abdelkrim Meziane Bellefquih, lors de la présentation du bilan bimensuel (3/16 août 2021) de la situation épidémique au Maroc.

De ce fait, les cas critiques ont connu une hausse significative pour s’établir à 1.946 (+126%) durant la dernière quinzaine, ce qui accentue la pression sur le système de santé d’autant que les unités dédiées ont dépassé 50% de leur capacité.

Le nombre des patients intubés et des décès ont respectivement progressé de 42 et 36% suite à la résurgence du virus dans toutes les régions du Royaume.

Pour les autres indicateurs, le rapport fait état d’un total de 763.353 des contaminations enregistrés depuis le 2 mars 2020, et de 673.116 cas de rétablissement, soit un taux de guérison de 88,2%.

Le taux d’incidence cumulée s’élève à 2.092 pour 100.000 habitants, tandis que le nombre des décès s’est établi à 11.119 cas, soit un taux de létalité de 1,5%, contre une moyenne mondiale de 2,1%.

Quant au taux de reproduction du virus, il est passé de 1,47 il y a 15 jours, à 0,96 lundi, et inégalement réparti entre les différentes régions.

De même, le taux de positivité est resté quasi stable durant les trois dernières semaines, oscillant entre 22 et 23 %. Le taux le plus élevé a été signalé dans la région Guelmim-Oued Noun (40%) et le plus bas à Fès-Meknès (8,5%).

Par ailleurs, la tendance haussière des cas positifs s’est poursuivie durant les deux dernières semaines. Ainsi, les cas positifs sont passés de 50.445 cas hebdomadaires début août, à 63.174 cas positifs la semaine dernière (+20%).

On recense plus de 80.000 cas actifs en date du 16 août, contre 54.586 dans le dernier bilan, au moment où les tests de dépistage ont atteint une moyenne quotidienne de quelque 40.000, souligne le responsable.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé appelle à davantage de responsabilité, au strict respect des mesures de prévention et à une participation active dans la campagne nationale de vaccination, a-t-il dit.

S’agissant de la campagne nationale de vaccination, le bilan bimensuel dénombre plus de 28 millions de doses injectées, avec plus de 11 millions de personnes complètement vaccinées.

Le Maroc a reçu dernièrement de nouvelles quantités des vaccins, ce qui permet aux autorités sanitaires de continuer l’opération de vaccination dans de bonnes conditions.

En vue d’intensifier cette campagne, la vaccination a été élargie aux personnes âgées de plus de 18 ans et les centres de vaccination restent ouverts tous les jours jusqu’à 20H00, sans prise de rendez-vous ni condition de lieu de résidence.