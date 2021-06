Orange Middle East and Africa et les entités AXA CIMA mené par AXA Assurance Maroc annoncent la signature d’un accord portant sur l’acquisition conjointe d’une participation majoritaire dans le capital de DabaDoc, aux côtés des fondateurs de l’entreprise.

DabaDoc, fondée par Zineb Drissi-Kaitouni et Driss Drissi-Kaitouni en 2014, est une plateforme qui digitalise l’accès à la santé en Afrique. DabaDoc a développé des solutions aujourd’hui adoptées par des milliers de professionnels de santé au Maroc, en Tunisie et en Algérie. L’investissement d’Orange et AXA permettra d’accélérer ce développement et d’étendre les services de DabaDoc dans d’autres géographies notamment dans les pays d’Afrique sub-saharienne. La réalisation (closing) de la transaction, est attendue pour le troisième trimestre 2021.

Orange Middle East and Africa confirme ainsi son ambition d’être l’opérateur digital multi-services leader dans la région. A travers son partenariat avec la plateforme pionnière DabaDoc, et en s’appuyant sur l’expertise mondialement reconnue d’AXA dans la santé, Orange se positionne comme un acteur clé dans l’e-santé.

Après sa première prise de participation en 2018, AXA Assurance Maroc consolide une fois de plus son partenariat avec DabaDoc pour accélérer la digitalisation et l’intégration du parcours santé de ses clients, facilitant ainsi l’interaction de ses assurés avec les différents professionnels de santé sur l’ensemble du parcours, notamment par la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation.

A travers ce partenariat tripartite, DabaDoc bénéficiera d’une large expérience d’AXA, un des leaders mondiaux en assurance santé, et de l’expertise technologique et des solutions de paiement d’Orange pour permettre de développer des solutions digitales qui apportent rapidement des bénéfices concrets aux patients et à tout l’écosystème de santé Africain.

Zineb Drissi-Kaitouni, co-fondatrice et CEO de DabaDoc, a déclaré : « DabaDoc, leader health-tech en Afrique, accompagne la transformation digitale des métiers de la santé. L’arrivée d’Orange dans le capital de DabaDoc et la confiance renouvelée d’AXA dans ce partenariat tripartite renforcent l’ambition de croissance de DabaDoc à travers la présence d’Orange et AXA en Afrique et au Moyen-Orient. La crise sanitaire a renforcé notre conviction que la digitalisation des services de la santé est incontournable. » Page 2

Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Middle East and Africa, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous engager dans ce partenariat ambitieux avec AXA et DabaDoc afin de mettre le numérique au service de la santé de chacune et de chacun en Afrique et au Moyen-Orient. Chez Orange, nous sommes convaincus que la transformation digitale est source de progrès et que le potentiel en matière d’e-santé est immense. En tant qu’opérateur responsable sur le continent, nous souhaitons contribuer à cet enjeu sociétal majeur, d’autant plus en temps de crise sanitaire. Le déploiement ce type de solution dans nos pays de présence facilitera grandement l’accès des populations aux services de santé, essentiel au développement du continent. »

Meryem Chami, Directeur Général d’AXA Assurance Maroc et AXA CIMA, a déclaré : « AXA est un leader mondial dans l’assurance Santé et services associés. Celle-ci figure comme priorité stratégique du Groupe dans le cadre du plan Driving Progress 2023. Cette ambition est d’autant plus forte que nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent. Nous ambitionnons ainsi à travers ce partenariat de permettre aux patients d’accéder à un meilleur parcours santé au Maroc et d’accompagner DabaDoc à travers son développement également sur les pays de la région CIMA. »