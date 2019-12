– Gabon : L’Union européenne (UE) a retiré les transporteurs aériens du pays de sa liste noire des compagnies faisant l’objet d’une interdiction ou de restrictions d’exploitation dans son espace pour non-respect des normes internationales de sécurité.

– Algérie : Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a condamné, ce mardi, les anciens Premiers ministres algériens Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à 15 et 12 ans de prison.

– Sénégal : Une convention de financement d’un montant de 700 milliards de francs CFA (plus 1 milliard euro) a été signée entre le président du Groupement d’intérêt économique (GIC) du Bosséa (nord), Yaya Abdoul Kane, et une entreprise italienne pour la réalisation du projet « Sénégal Dev Bosséa » axé sur l’économie circulaire.

– Zimbabwe : La compagnie d’électricité (Zesa) a revu à la hausse la durée des coupures du courant à 24 heures, en raison de l’interruption des importations d’électricité en provenance de l’Afrique du Sud et la baisse de la capacité de production locale.

– Tchad : Le projet de Loi de finance au titre de l’année 2020, adopté ce lundi en conseil des ministres, affiche un déficit prévisionnel d’environ 177 millions d’euros, a annoncé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.

– Niger : Au cours de l’année 2020, plus de 2 millions de personnes dont plus de 7 000 élèves pourront être affectées par l’insécurité alimentaire sévère dans le pays, a indiqué le Premier ministre, Brigi Rafini, sur la base de la synthèse des résultats de l’évaluation de la sécurité alimentaire.

– Burkina Faso : Le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) a octroyé récemment un prêt de 20 millions de dollars au profit du Projet d’appui à la promotion des filières agricoles (PAPFA).

– Ghana : La mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) a été au centre d’un forum ayant réni, ce lundi à Accra, des ministres africains du commerce et des hauts responsables du commerce dans le continent.

– Afrique du Sud : La crise de l’électricité, qui bat son plein dans le pays, a provoqué une dégringolade de la devise locale, le rand, déjà fragilisée par la crise économique qui frappe le pays.

– Soudan : L’Union européenne (UE) a affirmé son engagement en faveur de la paix dans le pays, dont la stabilité est cruciale pour la Corne de l’Afrique.

– Afrique du Sud : Confronté à une grave crise financière, le gouvernement envisage de geler les salaires de la fonction publique, une mesure qui risque de provoquer une confrontation avec les puissantes centrales syndicales sur fond d’un climat social tendu.

– Niger : La coopération de défense avec les Etats-Unis vient de se renforcer à travers un nouveau don en matériel militaire, d’une valeur de 21 millions de dollars (12,4 milliards FCFA).

– Afrique du Sud : La compagnie nationale de l’électricité (ESKOM) a annoncé, ce lundi, sa décision d’élever les opérations de coupure du courant au niveau 6, soit le plus haut niveau, plongeant le pays dans le noir.

– Afrique : Ecobank remporte les prix ‘Banque de l’Année’ et ‘Meilleure Banque’ au cours des cérémonies de remise de prix organisées par The Banker et EMEA Finance à Londres.

– Afrique du Sud : L’économie du pays, fragilisée par de longues années de ralentissement, se trouve face à un réel risque de récession suite au retour des coupures du courant, estiment lundi les analystes.

– Rwanda : L’Emir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est arrivé ce lundi après-midi à Kigali où il a pris part à la 4ème édition du Prix international d’excellence anti-corruption (ACE Awards 2019).

– Kenya : Le 9ème Sommet des Chefs d’État et de gouvernement des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a ouvert ses travaux ce lundi à Nairobi autour du thème « Un Groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme ».

– Rwanda : Le pays a reçu un financement de 11 millions de dollars des Pays-Bas pour la construction de quatre ports sur le lac Kivu, dans la province de l’Ouest frontalière avec la RD Congo, dans le but de promouvoir le commerce et le tourisme dans la région.

– Egypte : Le ministère de la culture a annoncé avoir récupéré un manuscrit « coranique » rare vieux 500 ans, qui se trouvait en Royaume-Uni.

– Rwanda : Le gouvernement a lancé, dans les districts de Rubavu et de Rusizi à la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), une campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola qui sévit en RDC voisine.

– Mali : Sur les 23 Casques bleus tués en 2019, 22 étaient déployées au sein de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA), ce qui en fait la mission onusienne la plus dangereuse, a rappelé le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

– Rwanda : Le gouvernement prépare un projet visant à introduire des cours de codage dans les programmes scolaires, a annoncé la ministre rwandaise des TIC et de l’Innovation, Paula Ingabire.

– Afrique du Sud : Quelque 202 pompiers ont été licenciés par la municipalité de Johannesburg, capitale économique du pays, après avoir organisé une grève non-autorisée en juillet dernier, ont indiqué les autorités locales.

– Sénégal : La 18ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) s’est déroulée, samedi à Bamako, sous le thème « Engageons-nous pour une véritable navigabilité du fleuve Sénégal : facteur de transport économique de premier choix ».

– Maroc-Egypte : Deux accords de coopération ont été signés, samedi au Caire, visant à promouvoir les échanges commerciaux et les opportunités d’investissement entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Union des Femmes Investisseurs Arabes et la Chambre de commerce égyptienne du gouvernorat d’ach-Charqiya.

– Afrique centrale : Le chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), François Louncény Fall, a prévenu le Conseil de sécurité de l’ONU que cette région continue de faire faire à des défis sécuritaires, humanitaires, socioéconomiques et en matière de droits humains, auxquels s’ajoutent les problèmes de sécurité liés au changement climatique.

– Kenya : Le journal local « The Standard » a mis en avant, dans son numéro du week-end, le grand potentiel du Maroc dans le domaine touristique, ainsi que les efforts consentis par le Royaume pour le développement des énergies renouvelables et la promotion des droits de l’Homme.

– Côte d’Ivoire : La Ministre marocaine de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a présenté, récemment à Abidjan, le bilan des réalisations du Royaume en matière de planification et de gestion urbaine au niveau du continent africain.

– Nigéria : L’agence de notation Moody’s vient de dégrader la perspective de la note du pays de « stable » à “négative”, en raison de risques croissants pour la solidité financière et la position extérieure du gouvernement.

– Togo : Les élections présidentielles se tiendront le 22 février 2020, a annoncé le gouvernement.

– Sénégal : La Banque Islamique de Développement (BID) a organisé, ce lundi à Dakar, son sommet annuel sur les Transformers, organisé en partenariat avec le gouvernement sénégalais.

– Ghana : La 6ème édition du Salon « Agrofood & plastprintpack West Africa » se tiendra à la capitale ghanéenne Accra du 10 au 12 décembre.

– Ethiopie : La présidente du nouvel exécutif européen, Ursula von der Leyen, a effectué samedi à Addis-Abeba, siège de l’Union africaine (UA), son premier déplacement hors de l’Union européenne (UE).

– Libye : La Grèce a annoncé l’expulsion de l’ambassadeur libyen à Athènes, Mohamed Younis Menfi, dont le pays n’a pas révélé le contenu de l’accord de coopération militaire signé avec la Turquie comme l’exigeait le gouvernement grec.

– Angola : Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé l’octroi d’un prêt de 247 millions de dollars pour aider le pays à initier les réformes nécessaires pour faire face à ses difficultés financières.

– Espagne : La jeune militante écologiste Greta Thunberg, devenue l’égérie de la défense de l’environnement, est arrivée, ce vendredi matin à Madrid, pour participer à une grande marche en faveur du climat, prévue cet après-midi dans la capitale espagnole qui abrite la COP25.

– Sénégal : Le gouvernement ambitionne de construire 13 nouveaux aéroports « d’ici cinq à six ans », a annoncé le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

– Afrique de l’Est : Au moins 280 personnes ont été tuées et plus de 2,8 millions d’autres touchées dans les inondations et les glissement de terrain provoqués par les pluies inhabituellement abondantes qui s’étaient abattues dernièrement sur les pays de la région.

– Kenya : Le Directeur des Poursuites Pénales (DPP) Noordin Haji a ordonné l’arrestation et la poursuite en justice du gouverneur de Nairobi, Mike Sonko, pour corruption et acquisition illégale de biens publics présumées.

– Soudan du Sud : Plus de 900 000 personnes ont été touchées par les fortes pluies et les inondations qui frappent le Soudan du Sud depuis juillet, indique le Bureau de la coordination des affaires humanitaires.

– Mali : Une délégation du Comité Spécial des Opérations de Maintien de la Paix des Nations Unies a effectué, la semaine à Bamako, une visite de 3 jours.

– Burkina Faso : La Banque africaine de développement (BAD) vient d’allouer 48,82 millions d’euros à la centrale solaire de Yeleen.

– UA : Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) a organisé, récemment à Luanda, une réunion au niveau ministériel, avec la participation d’une délégation représentant le Maroc.

– Togo : Le Président de la République, Faure Gnassingbé, a reçu, récemment au Palais présidentiel, Rachid Rguibi, qui lui a remis ses lettres de créance, en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi Mohammed VI, avec résidence à Cotonou.

– Somalie : Le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit, pour une nouvelle période de 12 mois, les autorisations accordées aux Etats et organisations régionales qui coopèrent avec les autorités de la Somalie dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes du pays.

– Rwanda : Le gouvernement vient d’annoncer son intention de numériser et centraliser les données médicales de tous les patients rwandais dès 2020, dans le cadre d’une stratégie intégrée de E-santé.

– Afrique : L’Agence française de Développement (AFP) a lancé un nouveau fonds de 15 millions d’euros dédié aux start-up du continent, à l’occasion de la 3ème édition de l’Emerging Valley, un hub d’innovations émergentes entre l’Europe et l’Afrique qui s’est tenu à Marseille, avec la participation du Maroc.

– Afrique du Sud : La compagnie aérienne South African Airways (SAA) bénéficiera d’une rallonge financière de l’ordre de 4 milliards de rands pour faire face à sa situation financière très critique, a annoncé le ministre sud-africain des Entreprises publiques, Pravin Gordhan.

– Gabon : Le nouveau gouvernement, conduit par le premier ministre, Julien Nkoghe Bekalé, a prêté serment, la semaine dernière au palais présidentiel de Libreville, devant le président Ali Bongo Ondimba.

– Soudan : Washington et Khartoum ont décidé de lancer le processus d’échange d’ambassadeurs pour la première fois depuis 23 ans, à l’occasion de la visite officielle dans la capitale américaine du Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok, a indiqué, dans un communiqué, le secrétaire d’Etat américain Michael Pompeo.

– Afrique du Sud : Le pays fait face à un réel risque de récession, si rien n’est fait pour redresser la situation économique, a averti Business Unity South Africa (BUSA), principale fédération d’entreprises privées du pays.

– UA : Le modèle de développement des provinces du Sud du Maroc a été mis en avant, au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, lors d’une rencontre sur ‘‘les coopératives pour l’autonomisation économique des femmes : l’expérience marocaine et éthiopienne au service de la coopération sud-sud’’.

– Afrique du Sud : Le président Cyril Ramaphosa a ordonné la mise en œuvre d’un nouveau plan de sauvetage au profit de la compagnie aérienne, South African Airways (SAA), lourdement endettée.

– Tanzanie-Burundi-RDC : Un accord-cadre a été signé pour la construction d’un chemin de fer à voie normale (SGR) reliant les trois pays voisins dans le but de faciliter les transports et renforcer l’intégration.

– Rwanda : Le club français du Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé la signature d’un partenariat de trois ans avec l’Etat, en vue de promouvoir le tourisme dans ce pays.

– Comores : Le Président Azali Assoumani s’est félicité de l’appui du Maroc, ‘‘pays frère et ami’’, au Plan Émergence 2030, réitérant ses remerciements au Roi Mohammed VI.

– Gabon : Trois anciens ministres ont été interpellés, la semaine dernière, dans le cadre de la vaste opération anti-corruption baptisée « Scorpion », a annoncé une source judiciaire.

– Côte d’Ivoire : Après Orlando, Abidjan accueille la deuxième édition du Village Maroc, du 6 au 8 décembre au Palais de la Culture.

– Kenya : Le gouvernement russe a fait don de denrées alimentaires d’une valeur de 100 millions de Ksh (environ un million de dollars), en faveur des familles pauvres du pays.

– UEMOA : La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de mobiliser 100 millions de dollars au profit des trois pays de la ligne de front du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

– Bénin/Lesotho : Le Fonds africain pour le changement climatique (ACCF) vient d’approuver une proposition de financement d’une valeur de 997 524 dollars au profit des deux pays pour améliorer leur capacité à avoir accès aux financements climatiques internationaux afin d’accélérer l’adaptation locale aux changements en cours.

– Afrique du Sud : Le président Cyril Ramaphosa a effectué, du 3 au 6 décembre, une tournée dans la région d’Afrique de l’Ouest qui l’a conduit en Guinée, au Ghana et au Togo.

– Côte d’Ivoire : Le ministre marocain du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz a pris part, la semaine dernière à Abidjan, à l’ouverture des travaux de la 14ème Réunion régionale africaine de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui s’est tenue, du 3 au 6 décembre, sous le thème « Vers plus de justice sociale : façonner l’avenir du travail en Afrique ».

– Ghana : La Banque mondiale (BM) vient d’accorder au pays 14 millions de dollars pour développer les sites touristiques du pays.

– Togo : L’Union Européenne (UE) est le premier bailleur de fonds du pays, avec plus de 270 millions d’euros déboursés ou en cours de décaissement sur la période 2014-2020.

– Rwanda : La 20ème édition de la Foire commerciale annuelle de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) se tiendra du 13 au 22 décembre courant au centre d’expositions de Gikondo, dans la capitale rwandaise, a annoncé mardi le secrétariat de la CAE.