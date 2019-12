Un groupe d’amitié Maroc-Finlande a récemment vu le jour au Parlement finlandais, avec pour objectif de renforcer la coopération parlementaire et de promouvoir le dialogue et les échanges entre les deux pays.

Le groupe parlementaire, composé de députés membres de plusieurs partis finlandais formant le gouvernement de coalition ainsi que de l’opposition, comprend Sari Essayah, Peter Östman et Päivi Räsänen du Parti chrétien-démocrate, Pia Kauma et Matias Marttinen (Parti de la coalition nationale), Inka Hopsu (Ligue verte), Tom Packalén (Vrais Finlandais) et Mikko Savola (Parti du centre).

Dans une déclaration, la présidente du groupe d’amitié Maroc-Finlande, Sari Essayah, a précisé que « le but de créer des groupes d’amitié, dont le groupe maroco-finlandais, est de renforcer les relations avec les parlements d’autres pays et régions et d’en apprendre davantage sur leurs cultures et leurs systèmes sociaux, d’autant plus que les groupes d’amitié complètent les relations internationales officiels du Parlement ».

Le Parlement finlandais, qui comprend une soixantaine de groupes d’amitié et de coopération mis en place par les députés, entend renforcer régulièrement ses relations avec le Parlement marocain, à travers des visites respectives des délégations parlementaires marocaine et finlandaise qui ont lieu au moins une fois tous les trois ans, a-t-elle ajouté.

Elle a à cet égard rappelé la visite effectuée en 2017 par une délégation marocaine, conduite par le président de la Chambre des conseillers Hakim Benchemas à l’époque, au cours de laquelle les parties ont exprimé la volonté de créer un forum parlementaire bilatéral