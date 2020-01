– Afrique du Sud : La chaîne de télévision publique sud-africaine (SABC), qui vit au rythme d’une crise financière de longue durée, a accumulé des pertes s’élevant à plus de 1,5 millions de rands entre janvier 2018 et juin 2019, indique le rapport d’un cabinet d’audit sud-africain.

– Sénégal : Un accord de financement de 238 millions d’euros pour la construction du stade olympique de Diamniadio (à une trentaine de km de Dakar) a été signé, ce lundi, entre le ministre de l’Economie et du Plan, Amadou Hott et le PDG de Standard Chatered Bank, Saïf Malik.

– Sénégal/Burkina : Les 2 pays ont signé deux accords de coopération, de coproductions et d’échanges cinématographiques, télévisuelles et multimédias, selon la direction de la cinématographie du Sénégal.

– Tunisie : L’ancien ministre tunisien des Finances Elyes Fakhfakh a été désigné lundi par le président Kaïs Saïed de former le prochain gouvernement “dans les plus brefs délais”, a annoncé la présidence tunisienne.

– Afrique/Royaume-Uni : Les flux commerciaux entre les 2 parties se sont situés à 33 milliards de livres sterling (1 £ = 767,62 Fcfa) en 2018, selon la Banque africaine de développement (BAD).

– Kenya : Le gouvernement s’est fixé pour objectif de faire reculer de moitié son déficit budgétaire d’ici 2024, a annoncé le Trésor national kényan.

– Niger : Les enseignants-chercheurs des universités publiques du pays ont entamé ce lundi une grève d’un mois, à l’appel de leur syndicat, pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, rapportent des médias locaux.

– Afrique du Sud : Le Fonds Monétaire International (FMI) a revu, ce lundi, à la baisse (à 0,8%) ses prévisions de croissance pour l’Afrique du Sud, emboitant ainsi le pas à la Banque mondiale (BM), l’autre institution de Bretton Woods.

– Afrique du Sud : Des compagnies ont annoncé, depuis le début du mois de janvier, des plans visant la suppression de plus de 6 000 emplois, un chiffre qui témoigne de la crise économique et sociale qui affecte ce pays compté parmi les plus industrialisés du continent africain.

– Rwanda : La croissance annuelle de l’économie du pays en 2019 a été révisée à la hausse, à 8,5% au lieu de 7,8% estimé précédemment, a annoncé le Fonds monétaire international (FMI) dans un communiqué.

– Côte d’Ivoire : Le ministre ivoirien de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, a annoncé 14 grands projets structurants en cours de négociation pour un montant de 1 320 milliards de francs CFA (environ 2 milliards d’euros) qui viennent s’ajouter à 86 projets déjà engagés pour porter le taux de couverture d’accès à l’eau potable à 95% contre 82% actuellement.

– Sénégal : Le président Macky Sall, qui a pris part samedi à Lomé à un sommet sur le trafic de faux médicaments, a affirmé que son pays soutient le projet d’Accord-cadre sur la criminalisation des faux médicaments, du trafic de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés.

– Tunisie : Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu, samedi dernier, Fadhel Abdelkafi, proposé par certains partis et blocs parlementaires pour le poste de chef de gouvernement.

– Sénégal : Un programme de 30 milliards FCFA (environ 45 millions d’euros) sera mis en place à Tambacounda (Est) pour équiper 8 000 ateliers artisanaux, a annoncé le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop.

– Afrique du Sud : Le DG de la compagnie South african Airways (SAA), Martin Kingston, a annoncé sa démission vendredi, alors que la compagnie publique s’enfonce dans une crise sans précédent.

– Sahel : La ministre française des Armées Florence Parly s’est rendue dans la région dimanche dernier, accompagnée de trois de ses homologues européens.

– Niger : Le conseil d’administration du FMI a annoncé avoir approuvé un décaissement de 19,5 millions de dollars (11,5 milliards FCFA) en faveur du pays, ce qui porte le total des décaissements au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) à environ 144,1 millions de dollars.

– Afrique du Sud : La compagnie aérienne South African Airways (SAA) a mis en vente neuf de ses appareils Airbus, dans un contexte de graves difficultés financières qui menacent sa viabilité.

– Sénégal : Une convention de financement d’environ 50 millions d’euros soit 32,8 milliards de francs CFA a été signée entre le pays et l’Agence française de développement (AFD).

– Côte d’Ivoire : Le pays a réalisé un investissement record de 730 milliards Fcfa (1,11 milliard d’euros) en 2019 contre 703 milliards Fcfa (1,07 MM€) l’année précédente, a indiqué le ministre chargé de la Promotion de l’investissement privé, Emmanuel Esmel Essis.

– Lesotho : Le Premier ministre Thomas Thabane a décidé de démissionner de ses fonctions, cédant aux pressions ayant émergé après avoir été soupçonné de liens présumés avec l’assassinat de son ancienne épouse, a indiqué son parti.

– Sénégal : Quelque 3 milliards 117 millions de FCFA (environ 4,5 millions euros) sont dégagés chaque année par l’Etat pour l’achat des vaccins de routine, a indiqué le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV).

– Afrique du Sud : L’opérateur national des télécommunications, Telkom, a annoncé sa volonté de procéder prochainement à la suppression de près de 3 000 emplois, soit environ un tiers de ses effectifs, rapportent des médias locaux.

– Togo : L’Union européenne vient de débloquer une somme de 16 millions d’euros au profit du pays, dans le cadre d’un programme d’appui budgétaire 2019-2020, visant à aider le gouvernement dans l’amélioration du climat des affaires, la décentralisation, la gestion des finances publiques et le renforcement du système national de la statistique.

– Ghana : L’Allemagne vient d’accorder un financement de 250 millions d’euros dans le but de stimuler l’approvisionnement en électricité et d’améliorer l’infrastructure de transport d’électricité.

– Afrique Australe : La Commission européenne a annoncé avoir mobilisé 22,8 millions d’euros d’aide humanitaire en faveur des pays de la région touchés par les effets de la sécheresse (Eswatini, Lesotho, Madagascar, Zambie et Zimbabwe).

– Rwanda : Le pays montera cette année sur la première marche du podium de la croissance africaine suivi par Djibouti, d’après la Banque Mondiale (BM) qui prévoit un taux de croissance de 8,1% au pays des mille collines en 2020.

– Afrique du Sud : Les membres du conseil d’administration de la Société sud-africaine d’énergie nucléaire (Necsa) ont soumis une démission collective au ministère de tutelle, invoquant une série de problèmes auxquels l’entreprise est confrontée, rapportent mercredi les médias locaux.

– BAD : Le fonds pour l’énergie hors réseau (FEI-OGEF) de la Banque africaine de développement, dédié aux particuliers et aux entreprises africaines, a levé avec succès un montant de 95 millions de dollars (M$), dont 59 M$ en capitaux propres et 36 M$ en facilités de crédit.

– Togo : La capitale Lomé abritera, les 17 et 18 janvier, un Sommet de haut niveau dédié à la lutte contre le trafic de médicaments non conformes aux normes en Afrique.

– Sénégal : Le ministre du Pétrole et de l’Energie, Mouhamadou Makhtar Cissé, a officiellement lancé les travaux de la phase d’exploitation du champ pétrolier Sangomar, situé à environ 100 km au sud de Dakar, en contresignant la décision finale d’investissement présentée par les membres de la joint-venture.

– Tunisie : La 45ème assemblée annuelle de l’Union des Bourses Arabes se tiendra, du 31 mars au 1er avril dans la capitale tunisienne, a annoncé la Bourse de Tunis.

– Sénégal : Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) vient d’approuver l’Instrument triennal de coordination des politiques pour le Sénégal (ICPE), après un accord de principe en septembre 2019.

– Libye : Le Maréchal Khalifa Haftar a quitté Moscou sans signer l’accord de cessez-le-feu paraphé par le chef du gouvernement d’union nationale (GNA), Fayez El-Sarraj, a indiqué ce mardi la diplomatie russe.