Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a tenu, lundi, une série de rencontres et d’entretiens avec un certain nombre de responsables et de chefs de délégations ayant pris part au Sommet Royaume-Uni-Afrique 2020 qui se tient à Londres.



Ainsi, El Otmani a été reçu par le prince Harry, duc de Sussex, avant de s’entretenir avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ainsi qu’avec les ministres britanniques des Affaires étrangères, du commerce international et de la coopération internationale, précise, mardi, un communiqué du département du chef du gouvernement.



Ces rencontres ont été une occasion pour discuter des moyens de développer les relations bilatérales, dans le sillage du Brexit, poursuit le communiqué, faisant part de la volonté du Royaume de diversifier les secteurs de coopération pour englober le développement de la connaissance, de l’éducation et la formation, l’environnement, les énergies renouvelables, la numérisation et l’agriculture, ainsi que les investissements et la coopération sécuritaire.



Le Maroc a également fait part de sa volonté de mettre à contribution sa position distinguée en Afrique au service du continent et au profit de ses pays et de ses citoyens.



La partie britannique a, quant à elle, salué le rôle pionnier que joue le Maroc, les efforts de réforme qu’il connaît, la stabilité et la sécurité dont il jouit, ainsi que l’excellence du modèle marocain dans la gestion de la chose religieuse et sa contribution à l’encadrement religieux dans plusieurs pays africains.



La participation marocaine au Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement 2020 a été l’occasion de renforcer le rôle de leader que joue le Maroc sur le continent africain, notamment en tant que pôle régional de stabilité et de croissance.



Cette participation, poursuit le communiqué, a également permis de consolider les relations bilatérales entre le Maroc et le Royaume-Uni tout en contribuant au développement du continent africain et en s’ouvrant à de nouveaux partenaires africains, notamment les pays ayant des relations distinguées avec le Royaume-Uni et les pays anglophones.



La partie britannique a invité 21 pays africains à ce sommet, marqué par la tenue de plusieurs activités parallèles auxquelles le Maroc a participé à de hauts niveaux, en particulier dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement et de l’investissement.



Une réunion de haut niveau a été organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, en présence de près de 200 entreprises du Royaume-Uni et 120 du Maroc.



Le Maroc est représenté à ce Sommet par une délégation composée du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, du ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, du ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, de l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Londres, Abdeslam Aboudrar, en plus des responsables d’un certain nombre d’institutions publiques et privées marocaines