– Afrique Australe : Plusieurs pays de la région, dont l’Afrique du Sud, présentent un haut risque de surendettement, en raison du niveau élevé de la dette publique et de l’augmentation de la charge de la dette, selon un rapport de la Banque européenne d’investissement (BEI).

– Dakar (Sénégal) : La troupe du “Théâtre Tafoukt” va présenter sa pièce en langue amazigh “Aferziz” (Melon amer), le 29 mars prochain, au théâtre national Daniel Sorano, en célébration de la Journée internationale de l’art dramatique.

– Bénin : Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a procédé récemment à Cotonou à au lancement officiel du projet “Forêts Classées Bénin” financé conjointement par la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars et par le gouvernement pour 14 millions de dollars.

– Nigéria : L’émir de Kano, l’une des plus grandes figures du pouvoir traditionnel dans le pays, a été “détrôné” ce lundi par le gouverneur pour “insubordination et manque de respect envers le pouvoir politique et religieux”.

– Côte d’Ivoire : La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé ce lundi la signature d’un programme de financement de 303 millions d’euros au profit d’un nouveau projet de centrale électrique au gaz dans le pays.

– Afrique du Sud : La compagnie aérienne South African Airways (SAA) a entamé, ce lundi, un processus de consultation avec les représentants de ses employés dans la perspective de la suppression de 4 700 emplois, ont annoncé les responsables chargés de la supervision du programme de sauvetage de la compagnie en crise.

– Gambie : Un projet d’accès à l’électricité d’une valeur de 17 millions de dollars vient d’être lancé par le ministère des Finances et des Affaires économiques afin d’accélérer l’atteinte de l’objectif national d’accès universel à l’électricité d’ici 2030.

– Afrique du Sud : Le pays où la crise économique s’aggrave avec l’épidémie du Coronavirus semble se diriger vers la perte de sa dernière note souveraine, encore maintenue par l’agence internationale de notation, Moody’s, à un cran du niveau spéculatif, indiquent ce lundi des analystes de la place financière de Johannesburg.

– Soudan : Le Premier ministre Abdallah Hamdok a été la cible ce lundi d’une tentative d’assassinat à Khartoum, a annoncé la télévision soudanaise.

– Afrique : La Commission européenne et le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ont présenté ce lundi une nouvelle stratégie visant un partenariat plus fort et plus ambitieux avec le continent.

– Nigéria : Le gouvernement a annoncé, ce lundi, un deuxième cas confirmé de nouveau coronavirus dans le pays.

– Afrique du Sud : La devise sud-africaine, le rand, a plongé ce lundi de près de 8% contre le dollar, le billet vert s’échangeant à 16,20 rands, soit son niveau le plus bas depuis 2016.

– Kenya : L’Alliance du secteur privé (KEPSA) prévoit une période économique difficile résultant de l’épidémie de coronavirus, qui affecterait notamment les entreprises opérant dans l’horticulture, le thé, le café, les minerais-minéraux et les fruits.

– Rwanda : Le Conseil municipal de la capitale Kigali a interdit sine-die tous les rassemblement de masse comme mesure préventive pour contrer la propagation du coronavirus.

– Tunisie : Un deuxième cas de contamination par le Coronavirus a été a été confirmé dans le pays, a annoncé, dimanche, le ministère tunisien de la Santé.

– Kenya : Le pays a décidé d’interdire pour une période de 30 jours toutes les manifestations ou conférences à caractère international dans le cadre des efforts visant à contenir le coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.

– Sénégal : La compagnie aérienne Air Sénégal proposera au cœur de l’été 25 rotations supplémentaires entre Dakar et Paris.

– Sénégal : La Banque mondiale a approuvé un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) d’un montant de 125 millions de dollars visant à accompagner les efforts du pays pour renforcer et améliorer les systèmes et les services de gestion des déchets ménagers à Dakar et dans d’autres municipalités.

– Maroc : Le premier Sommet de l’éducation par le sport en Afrique, prévu initialement du 4 au 6 avril prochain au Maroc, a été reporté dans le cadre des mesures de précaution face aux risques de propagation du nouveau coronavirus.

– Afrique du Sud : L’agence internationale de notation, Moody’s, a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le pays suite à l’annonce par le pays arc-en-ciel de son premier cas de Coronavirus.

– Nigeria : Le pays sera certifié “pays libre de la polio” en juin prochain, a fait savoir la Commission régionale pour la certification de l’éradication de la poliomyélite en Afrique (CRCA).

– Maroc : La troisième édition du forum des femmes journalistes d’Afrique “les Panafricaines” s’est déroulé, le week-end dernier à Casablanca, sous le thème “Urgence climatique, les médias africains acteurs du changement”.

– Afrique du Sud : Le pays vient de lancer un nouveau hub de production cinématographique dans la province du Cap Oriental, avec pour objectif de stimuler l’économie locale et créer des emplois.

– Nigéria : Le gouvernement pourrait devoir ajuster le budget de cette année, après que l’apparition du coronavirus ait réduit la demande et fait chuter le prix du pétrole sur les principaux marchés, a annoncé la ministre des Finances Zainab Ahmed.

– Afrique du Sud : La période d’affaiblissement économique prolongé que le pays traverse actuellement est le résultat de politiques insoutenables, a estimé le gouverneur de la Banque centrale sud-africaine Lesetja Kganyago.

– Côte d’Ivoire : Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé qu’il ne sera pas candidat pour la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020, préférant ainsi ‘‘transférer le pouvoir à une jeune génération’’.

– Sénégal : Le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé l’annulation jusqu’à nouvel ordre de son agenda diplomatique, en recommandant de reporter la célébration de certains évènements du calendrier républicain, à cause de l’épidémie de coronavirus.

– Libye : Le Conseil de la Ligue arabe, réuni la semaine dernière au Caire, au niveau des ministres des Affaires étrangères, a exprimé son soutien à la pleine mise en œuvre de l’Accord de Skhirate, seule référence pour le règlement politique dans le pays.

– Côte d’Ivoire : Le gouvernement a renforcé les contrôles sanitaires au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres du pays et dégagé un montant de près de 650 millions FCFA (environ un million d’euros) pour la prévention contre l’épidémie de Coronavirus, apprend-on de source officielle.

– Nigéria : Un total de 7,9 millions de personnes dans le nord-ouest du pays, soit plus d’une personne sur deux dans les Etats de Borno, Yobe et Adamawa, ont besoin d’aide humanitaire en 2020, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations-Unies (OCHA)

– Algérie : Le procès de l’opposant Karim Tabbou, chef du parti non-agréé l’Union Démocratique et Sociale (UDS) et figure de proue du hirak, s’est ouvert au tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

– Afrique du Sud : Le gouvernement a décidé de décréter l’état de catastrophe nationale à cause des effets de la sécheresse qui frappe le pays depuis plusieurs années.

– Côte d’Ivoire : La 8ème édition de l’Africa CEO Forum, prévue les 9 et 10 courant à Abidjan, a été reportée à une date ultérieure en raison de “circonstances” liées au Coronavirus, ont annoncé les organisateurs de ce rendez-vous des décideurs politiques et économiques africains.

– Ghana : Les élections générales se tiendront le 7 décembre prochain, a annoncé la Commission électorale (CE).

– Afrique du Sud : Le pays perd 1,7 milliards de dollars annuellement à cause de la fraude et du crime économique, selon le rapport 2020 du cabinet PwC sur le crime commercial dans le monde.

– Kenya : Le pays a décidé d’interdire l’exportation de masques respiratoires pour assurer que le pays dispose suffisamment de stock dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus.