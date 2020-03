L’association Maroc Entrepreneurs lance la 13ème édition de son programme d’incubation “Tremplin Maroc”, apprend-on mardi auprès de l’association basée à Paris.

Le concours “Tremplin Maroc” est un programme d’accompagnement à la création d’entreprise permettant à une dizaine d’entrepreneurs de transformer leurs idées de création d’entreprise au Maroc, en un véritable projet, précise l’association dans un communiqué.

Ce programme, offert par Maroc Entrepreneurs, comprend un ensemble de sessions de formation dispensées par des professionnels de la création d’entreprise et de l’entrepreneuriat en France et au Maroc, ajoute-t’on, notant que chaque porteur de projet est également conseillé et suivi par deux coachs de Maroc Entrepreneurs, tenu à la confidentialité formelle, qui seront à sa disposition tout durant les 7 mois de formation.

Cet encadrement personnalisé permet aux participants de réaliser un Business Plan complet et concret de leur projet : Business Model, étude de marché, positionnement sur ce marché, prévisions financières, cadres juridique et fiscal…, explique l’association.

Les sessions de formation, qui seront dispensées de mai à novembre 2020, s’achèveront par une présentation des projets devant un jury de professionnels et de chefs d’entreprise. Les projets les plus aboutis seront dès lors récompensés pendant la Journée de la Création d’Entreprise (JCE) qui sera organisée en fin d’année 2020.

Et d’ajouter que cette nouvelle édition prévoit un cadre encore plus dynamique, par la mise en place d’une journée Booster, favorisant l’émulsion et la projection, où les porteurs de projet seront en contact privilégié avec des startupers ayant vu leur idée se transformer en succès. L’objectif est d’agir en catalyseur de la réussite à travers ces retours d’expérience.

Créée en 1999 à Paris, Maroc Entrepreneurs a pour vocation de contribuer au développement socio-économique du Maroc, en faisant découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’actualité socio-économique du pays, en établissant des synergies entre les entreprises basées au Maroc et les compétences marocaines à l’étranger, et en encourageant les Marocains résidant à l’étranger ou des personnes fortement attachées au Maroc à créer leurs entreprises par le biais du Concours Tremplin.

Avec ses 12.000 membres, l’association regroupe le plus grand réseau de cadres supérieurs et d’étudiants marocains