– Le ministre kényan des Finances, Ukur Yatani a assuré qu’il n’y a aucun risque à ce que la Chine prenne le contrôle du port de Mombasa en cas de défaut de paiement du prêt contracté auprès du géant asiatique pour la construction du chemin de fer à voie standard (SGR).

– Facebook, en partenariat avec Congo Check, annonce aujourd’hui le lancement en République du Congo de son programme de vérification des faits par des tiers.

– Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, qui doit gérer la transition jusqu’aux élections prévues en décembre prochain, a prêté serment ce lundi plus d’un mois après sa désignation dans le cadre d’un processus politique parrainé par l’ONU.

– Le Fonds de l’environnement mondial (FEM) a accordé, dans le cadre de la gestion intégrée du Bassin du Congo, un appui financier de 7,2 milliards de FCFA, environ 13 millions de dollars au Cameroun en vue de renforcer la gouvernance forestière communautaire.

– La Tunisie vient d’être classée 119ème à l’échelle mondiale, avec un score de 56,6, par l’indice de liberté économique 2021, qui vient d’être publié par le think-tank américain “The Heritage Foundation”.

– Les opérateurs du secteur minier au Zimbabwe viennent d’entamer des négociations avec le gouvernement en vue d’abroger les réglementations contraignantes relatives à la vente des devises à la Banque centrale zimbabwéenne (RBZ), a annoncé la Chambre des mines zimbabwéenne.

– Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé le soutien de l’Union africaine au nouveau gouvernement libyen .

– Le Kenya a été classé 95ème au niveau mondial et 13ème en Afrique subsaharienne dans les notes de l’indice de la démocratie 2020, avec un score inférieur à celui de son voisin, la Tanzanie au 93ème position.

– La situation financière des villes sud-africaines ne cesse de se détériorer sous le coup de la crise sanitaire de la Covid-19, révèle lundi un rapport du Réseau des villes sud-africain (SACN).

– Les nouveaux Commissaires de l’ Union africaine élus ou réélus lors du 34ème Sommet de l’organisation panafricaine tenu en février dernier par visioconférence, ont pris lundi leurs fonctions après prestation du serment.

– Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République de Côte d’Ivoire , Alassane Dramane Ouattara, suite au décès du Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, des suites d’un cancer.

– La Tunisie a lancé samedi sa campagne de vaccination contre le coronavirus au centre de vaccination d’El Menzah dans la capitale Tunis, en commençant par les professionnels de la santé.

– Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a organisé, dimanche en présentiel et en virtuel depuis Abidjan, le premier Forum des compétences marocaines en Afrique .

– L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a organisé, le 10 mars, un webinaire sous le thème ‘‘Doing Business With Ghana ”, en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting, animé par Philippe Cordier, spécialiste du management opérationnel, de la performance individuelle et collective et de la gestion des risques interculturels.

– Le président kényan Uhuru Kenyatta a décidé vendredi de prolonger de 60 jours supplémentaires le couvre-feu nocturne décidé depuis la déclaration du premier cas de Covid-19 dans le pays, le 12 mars 2020.

– Le ministère tunisien du Transport et de la Logistique a annoncé, vendredi, la nomination de Khaled Chelly au poste de PDG de la compagnie aérienne Tunisair, a rapporté l’agence de presse tunisienne (TAP).

– Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale (BM) a approuvé, jeudi, un financement de 50 millions de dollars au titre d’un projet pour la résilience aux catastrophes et au changement climatique en Tunisie .

– Le Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) du Maroc et l’Autorité Nationale de Radioprotection, de Sûreté et de Sécurité Nucléaire (ARSN) de la Mauritanie ont conclu un accord de partenariat pour le renforcement des liens de coopération en matière de l’utilisation pacifique des applications nucléaires dans la région d’Afrique.

– Le Roi de la tribu sud-africaine des Zoulous, Goodwill Zwelithini, est décédé vendredi matin à l’âge de 72 ans, a annoncé son cabinet.