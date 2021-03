Organisée par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR), la 7ème édition attend des experts de renoms du secteur mondial de l’assurance pour intervenir sur 12 thèmes tous liés à l’inclusion en assurance et aux conséquences de cette pandémie sur notre secteur.

« Face aux profondes mutations que connait notre société, aux évolutions technologiques et à la nécessité d’élargir la couverture au plus grand nombre de nos concitoyens, le secteur se trouve confronté à plusieurs défis qui devraient redéfinir les frontières de l’assurance et repousser les limites de l’assurable », annonce Mohamed Hassan BENSALAH, Président de la FMSAR. « C’est ainsi que le choix de la thématique de cette année coule de source et s’impose à nous dans ce rendez-vous qui réunit les acteurs incontournables de l’assurance venant des différents coins du monde », poursuit BENSALAH.

Le programme du mercredi 31 mars démarrera, comme à l’accoutumée, par la cérémonie d’ouverture avec les interventions respectives du Président de la FMSAR, Mohamed Hassan BENSALAH, du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed BENCHAABOUN, du Wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif JOUAHRI, du Secrétaire Général de l’ACAPS, Othman Khalil EL ALAMY et du Président de l’Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun, M. Théophile Gérard MOULONG.

Juste après le public assistera à une conférence en ligne, animée par des speakers de renoms dont Don FORGERON, Président de de la Global Federation of Insurance Associations (GFIA), Susan NEELY, Présidente et CEO de l’American Council of Life Insurers (ACLI) et Florence LUSTMAN, Présidente de la Fédération Française de l’Assurance (FFA).

La 2ème journée démarrera avec Jacques ATTALI, Economiste et Ecrivain qui traitera de « L’avenir pour l’assurance dans un monde en profonde mutation ? » et se poursuivra avec d’imminents experts dont Rodrigo BEDOYA, Président de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) ou encore Steve SIMCHAK, Vice-Président et Conseiller principal à l’international, American Property Casualty Insurance Association.