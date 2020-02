– Porsche : Star de la gamme du constructeur allemand, le Macan se décline dans une ultime version GTS qui exalte les sensations.

– Alpine : Deux nouvelles déclinaisons de l’A110 pourraient venir élargir la gamme actuelle dans les prochains mois, baptisées 110R et A110 Targa.

– Tesla : Alors qu’elle boucle tout juste sa première année de commercialisation, la berline familiale Model 3 est désormais la voiture électrique la plus vendue en Europe.

– Renault : La gamme de la nouvelle Clio 5 s’étoffe avec deux nouvelles déclinaisons X-Tronic GPL désormais disponibles au catalogue.

– Ferrari : La marque italienne est actuellement en pleine bataille judiciaire afin de défendre l’appellation Purosangue de son futur SUV face une association italienne.

– Nissan : Le constructeur automobile japonais a déposé une plainte, ce mercredi, auprès de la justice nippone pour réclamer 10 milliards de yens (90,9 millions de dollars) de dommages et intérêts à son ancien patron Carlos Ghosn, pour “récupérer une partie significative” des dommages causés par l’ancien patron durant des années de “mauvaise conduite et d’activités frauduleuses” de sa part.

– Audi : Version rehaussée de la A1, la citycarver reprend la recette des Allroad, sans la transmission intégrale.

– Opel : Tout juste restylée, l’Insignia pourrait se transformer en crossover lors de son passage à la nouvelle génération selon un porte-parole de la marque.

– Alfa Romeo : La marque italienne fête son 110ème anniversaire avec un tout nouveau logo qui prendra place sur toutes les prochaines voitures de la marque, et de nombreux évènements sont également prévus durant toute l’année.

– Toyota : Pour sa quatrième génération, la Yaris se lance avec une version hybride plus aboutie.

– Audi : Après le break RS6, voici venu le tour de la RS7 Sportback de voir sa motorisation essence gonflée à 700 ch, une puissance permise par un V8 4.0 biturbo extrêmement malléable, avec un fort potentiel d’évolution.

– BMW : La marque poursuit le renouvellement de sa gamme pour répondre aux exigences de réduction des émissions de CO2 en Europe, et les nouvelles BMW X5 xDrive40d et BMW X6 xDrive40d seront ainsi équipées de la motorisation Diesel six cylindres en ligne avec technologie d’hybridation légère.

– Suzuki : Le constructeur japonais étoffe sa gamme de modèles hybrides, et en ce début d’année 2020, ce sont les modèles Vitara, S-Cross et Swift Sport qui profitent de la technologie mild-hybrid en 48V.

– BMW : Le constructeur allemand a dévoilé une nouvelle roue aérodynamique qui sera étrennée sur ses futures voitures électriques pour améliorer leur autonomie.

– Daimler : Le constructeur automobile allemand souhaite supprimer jusqu’à 15 000 emplois, selon le journal Handelsblatt.

– Automobiles d’époque : L’Union Marocaine des Automobiles Anciennes (l’UMAA) a reconduit, pour la deuxième fois consécutive, sa présence dans le cadre du prestigieux Salon Rétromobile prévu du 5 au 9 février 2020 à la Porte de Versailles à Paris.

– Maroc : Le marché automobile a du mal à démarrer en ce début d’année 2020 avec des ventes cumulées pour le mois de janvier de 11 189 unités pour les véhicules particuliers, soit une baisse de 3,61% par rapport à la même période l’année précédente, selon les dernières statistiques de l’AIVAM.

– Citroën : La nouvelle e-C3 devrait voir le jour en 2022, avec un renouvellement anticipé pour bénéficier d’un moteur 100% électrique.

– Peugeot : Arrivant bientôt à mi-carrière, le best-seller du Lion, la 3008, s’offrira bientôt une mise à jour et pourrait viser plus haut que les 300 ch actuellement distillés en haut de gamme, par sa variante hybride rechargeable.

– Cadillac : Pour sa cinquième génération, l’Escalade évolue en profondeur sur tous les points, mais ne cède pas aux sirènes de l’électrification.

– Bugatti : Le mythique W16 8,0 litres quadriturbo actuellement implanté sous le capot de la Chiron devrait encore vivre un certain temps, au moins une bonne décennie, selon Stephan Winkelmann, l’actuel patron de la marque.

– Mercedes : La Classe E renouvelée et les nouveaux hybrides seront les premières mondiales du constructeur allemand au Salon de Genève (Suisse), qui ouvrira ses portes au public du 5 au 15 mars.

– BMW : Le groupe allemand renforce, plus rapidement que prévu, sa capacité de production et ses équipes au Centre de compétence pour la production de moteurs électriques à Dingolfing.

– Citroën : La C3 restylée entrera bientôt en scène, afin de résister aux récentes Renault Clio et Peugeot 208.

– Mini : Alors que l’actuelle Hatch devait initialement être remplacée d’ici à 2021, elle devra finalement attendre un peu pour voir arriver la relève, notamment en raison des incertitudes liées au Brexit.

– Lamborghini : En adoptant le patronyme Evo la ‘‘petite’’ Huracan bénéficie d’une véritable cure de jouvence, et à son volant, on vit une expérience de conduite qui transcende le quotidien.

– Tesla : La valeur boursière du constructeur automobile américain a chuté de 20,6% mercredi à Wall Street, annulant une hausse fulgurante qui avait fait grimper ses titres de 36% entre vendredi et mardi et l’avait poussé à 968$ à un moment donné, un record.