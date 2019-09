– Bentley : A l’occasion de son centième anniversaire, la marque de luxe va ressusciter la Blower de 1929 dont le constructeur britannique compte reconstruire 12 exemplaires à l’identique.

– Honda : A l’occasion du salon de Francfort le constructeur japonais dévoile la version définitive de sa citadine 100% électrique, la Honda e, qui propose un design qui n’est pas sans rappeler celui de la mythique Honda N600.

– Hyundai : La marque coréenne marque actuellement le Salon de Francfort par la nouvelle génération de sa petite citadine i10 qui adopte un style plus musclé et plus agressif que la précédente génération.

– Ferrari : Le constructeur de Maranello, habitué à fabriquer des supercars depuis des dizaines d’années, est en cours de développement d’un SUV dont le design est terminé et validé par les responsables mais qui ne sera pas révélé avant 2022 pour une commercialisation en 2023.

– Mercedes : Le constructeur allemand propose dans sa gamme de véhicules l’AMG GT Coupé 4 portes, une voiture de sport qui peut développer jusqu’à 639 chevaux dans sa version 63 S.

– Toyota : Le constructeur japonais a annoncé une nouvelle version de sa Prius, lui apposant de nouveaux panneaux solaires, avec pour objectif à terme de concevoir un véhicule capable de se déplacer uniquement à l’électrique.

– BMW : Le constructeur automobile allemand ne construira pas de successeur pour son modèle électrique i3, a annoncé Pieter Nota, directeur des ventes et du marketing.

– Ford : La plus grande parade de Mustang au monde s’est réunie à Lommel en Belgique, sur la piste d’essai Ford, et a mis la barre très haut avec 1 326 voitures présentes, un record !

– Audi : Markus Duesmann, ancien haut dirigeant de BMW et notamment ancien responsable des achats et du développement des moteurs, devrait prendre la tête de la marque dès le 1er avril 2020.

– Renault : Le constructeur français clôture les 8 premiers mois de l’année 2019 en tête du marché marocain, en réalisant au cumul 44 532 livraisons et une part de marché cumulée de 42,8%.

– Ford : Le bureau de Casablanca a élargi son champ d’action pour englober, désormais, la gestion des opérations en Afrique subsaharienne en plus de l’Afrique du Nord.

– Dacia : Vendu à plus de 50 000 exemplaires depuis son lancement au Maroc, le Duster séduit une large clientèle grâce à son design musclé, ses qualités dynamiques et son confort.

– Fiat : Le crossover 500X offre un restylage tant à l’extérieur qu’à l’intérieur et se dote de nouvelles technologies pour répondre aux besoins de mobilité sur un segment de marché en forte croissance sur lequel la 500X aspire à une place de leader.

– Ford : Le pick-up F-Series occupe la tête du classement des ventes aux Etats-Unis depuis et a généré 41 milliards de dollars de chiffres d’affaires.

– Volkswagen : Le géant automobile allemand a accepté de verser 127 millions de dollars d’indemnisations à ses clients australiens concernés par le scandale des moteurs truqués.