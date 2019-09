Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance, tenu ce 18 septembre 2019 sous la présidence de Mohamed Ramses Arroub, a nommé Safaa El Gharbi en tant que Directeur Général Délégué en charge des Technologies et des Supports. El Gharbi est diplômée de l’Ecole Centrale de Paris en 1985. Elle a à son actif une expérience de 28 ans dans le groupe Attijariwafa Bank dont 15 ans au sein de Wafa Assurance. Après un début de carrière professionnelle chez Cap Gemini Finance à Paris, El Gharbi rejoint le Groupe pour y diriger des filiales comme Wafa Systèmes Consulting, Wafa Cash ou encore pour prendre la responsabilité de la banque des flux et le marketing Entreprises au niveau central. En 2005, elle intègre Wafa Assurance en tant que DGA en charge des Systèmes d’Informations et de l’Organisation. Son périmètre a été élargi au cours de son parcours dans la compagnie et comprend un Pôle Technologies (Systèmes d’Information et Digital), un Pôle Métiers (Indemnisations, Prestataires) et un Pôle Fonctions Supports (Transformation, Juridique, Achats, Logistique).