– Fès : La sixième édition du colloque international ‘‘économie du tourisme et management des entreprises touristiques’’ aura lieu les 17 et 18 avril prochain, à l’initiative de l’école nationale de commerce et de gestion (ENCG).

– Marrakech : Le groupe Atlas Voyages organise du 9 au 11 janvier 2020 à Dar Atlas, l’Atlas National Meeting, sous la thématique du « Reset & Go Forward », et qui rassemblera l’ensemble des équipes d’Atlas Voyages pour dresser un bilan des réalisations, rappeler les objectifs et exposer la stratégie à adopter pour 2020.

– Fès : Un séminaire international sur les mycotoxines dans les épices et denrées alimentaires s’est ouvert ce mercredi, avec la participation d’une pléiade de chercheurs, d’universitaires et d’experts marocains et étrangers.

– Casablanca : La Biennale Internationale de Casablanca (BIC) annonce le lancement de son programme d’incubation 2020 avec la visite de l’artiste Oliver Ressler qui sera en conversation au BIC Project Space, le jeudi 23 janvier 2020 de 18h30 à 20h30.

– Casablanca : La quatrième édition de « Les Impériales », grand-messe de l’écosystème du marketing et de la communication, des médias et du digital au Maroc, aura lieu, du 3 au 9 février prochain, autour du thème « Brand & Tech: Comment se réinventer ? ».

– Rabat : L’officier en retraite des Forces Royales Air, Ali Najab, a présenté, ce mardi, ses mémoires de prisonnier de guerre « 25 ans dans les geôles de Tindouf », un récit tragique dédié aux martyrs de la patrie qui ont rendu leurs derniers souffles pour l’intégrité territoriale du Royaume.

– Agadir : « Formes rêveuses », tel est le thème d’une exposition de l’artiste-peintre marocain Hafid Marbou qui donne à voir ses dernières créations artistiques, et ce du 23 janvier courant au 20 février dans un palace de la ville d’Agadir.

– Meknès : »L’assurance Takaful, un outil efficace pour le développement de la finance participative’’ est le thème d’un colloque qui se tiendra du 3 au 4 avril prochain.

– Agadir : La ville accueillera, du 10 au 12 janvier courant, la 8ème édition du festival culturel international célébrant le nouvel an amazigh, sous le thème « Quelle stratégie régionale à Souss-Massa pour mettre en œuvre le caractère officiel de la langue amazighe ? ».

– Rabat : L’exposition « Trésors de l’Islam en Afrique : De Tombouctou à Zanzibar », organisée par l’Académie du Royaume du Maroc, en partenariat avec l’Institut du monde arabe à Paris et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui a débuté le 17 octobre dernier, s’étale jusqu’au 25 janvier.

– Marrakech : L’artiste Houda Terjuman expose, jusqu’au 18 janvier courant à la galerie « Siniya 28 », sa nouvelle collection de peintures et de sculptures sous le thème « Untold Stories » (Histoires indicibles).

– Dakhla : Le 6 janvier 2020 marque le lancement d’un nouveau support électronique généraliste et régional appelé ‘‘Dakhla Spot Online’’ et le début d’une nouvelle aventure journalistique, enrichissant le microcosme de la presse marocaine.

– Azilal : La 12ème édition de la Journée nationale de l’œuf sera célébrée le 18 janvier, par l’Association nationale des producteurs d’œufs de consommation (ANPO), à travers l’organisation de plusieurs événements notamment une foire des produits du terroir.

– Paris (France) : Le Club Afrique de l’Ecole de Guerre Economique organise une conférence sur le thème ‘‘Une innovation en intelligence économique venue du sud : cas de BMCE Bank of Africa’’, le mardi 28 janvier à partir de 19h à l’Ecole de Guerre Economique.

– Sumatra (Indonésie) : La Plus grande fleur du monde a été récemment découverte sur l’île avec un diamètre record de 111 centimètres.

– Los Angeles : Les films « 1971 » et « Once Upon a Time… In Hollywood » ont raflé la mise lors de la 77ème édition des Golden Globes qui a lieu dimanche dernier.

– Marrakech : « Miss Moto Maroc », premier Moto Club féminin du monde arabe, organise, du 26 au 29 mars, la « March Moto Madness Morocco », à l’occasion de la journée mondiale des droits des femmes.

– Hunan (Chine) : Près de 27 tombes datant de plus de 1 800 ans ont été découvertes, a annoncé l’Institut de recherche archéologique de cette province (centre du pays).

– Agadir : La ville accueille, du 18 au 25 janvier, les « Journées de la province de Tiznit à Agadir », une manifestation de promotion touristique visant à montrer le potentiel économique et les atouts naturels et culturels de cette province.

– Ouarzazate : Le Conseil Provincial et le Conseil Communal, avec le concours du Comité international FITS, organisent la 8ème édition du Forum International du Tourisme Solidaire (FITS), sous le thème ‘‘Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde : Un tourisme sobre pour un développement durable’’, et ce du 25 au 30 Janvier 2020.

– Tétouan : L’ouvrage intitulé « SM le Roi Mohammed VI et Tétouan, la relation d’un Roi avec une ville » des écrivains Hassan Birich et Asmae El Maslouhi, a été présenté, jeudi dernier, en présence du maire de la ville, Mohamed Idaomar.

– Fès : La capitale spirituelle du Royaume, aux douze siècles d’existence, a fêté ce 4 janvier sa dixième journée annuelle en mettant en lumière son histoire ancestrale et son rayonnement mondial.

– Oujda : La Faculté des lettres et science humaines accueillera, les 1er et 2 avril prochain, les travaux d’un colloque international sur le thème « Migrations internationales : Politiques publiques d’intégration et développement, réalité, défis et horizons ».

– Tanger : La 21ème édition du Festival National du Film (FNF) se tiendra du 28 février au 7 mars prochains, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM).

– Casablanca : So Art Gallery a organisé, ce mardi 7 Janvier, la signature du nouvel ouvrage de Fouad Guessous ‘‘Al Ala, la musique andalouse dans la langue de Molière’’.

‘- Etats-Unis : L’acteur franco-marocain Assaad Bouab fait partie du casting de la série évènement ‘‘Messiah’’, sortie ce 1er janvier sur Netflix.

– Maroc : Un nouveau numéro de la « Revue de Police », publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, vient de paraître, proposant aux lecteurs plusieurs sujets d’actualité et un dossier spécial sur le recrutement et la formation policière.

– Maroc : « Pour mieux comprendre la flexibilité du Dirham » est l’intitulé de l’ouvrage que vient de publier le chercheur spécialiste de la problématique du Change Omar Bakkou.

– Meknès : « Regards croisés sur la régulation des recours juridictionnels et les exigences du procès équitable » est le thème du colloque international, qui aura lieu, les 19 et 20 mars prochain, à l’initiative du Laboratoire des Etudes Juridiques et Judiciaires de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales.

– Marrakech : La maison de ventes aux enchères Artcurial Maroc, filiale de Artcurial France, a organisé sa vente inaugurale à La Mamounia ce 30 décembre.

– Marrakech : Maître Gims et ses amis ont réussi à créer la sensation à la cité ocre en cette fin d’année en animant dimanche soir, un concert inoubliable à la mythique place Jemaa Fna à l’occasion de la 3ème édition de « Stars in the place ».

– Essaouira : Plusieurs membres de la communauté juive ont célébré, dimanche à la Synagogue de Slat Attia dans la cité des Alizés, la fête hivernale de Hanouccah (fête des lumières).

– Essaouira : Le rideau est tombé dimanche soir sur la 5ème édition du Festival « Jazz sous l’Arganier », avec une programmation riche et variée mettant en avant les rythmes Amazigh et sonorités du Jazz, suivis d’un show inédit signé, majestueusement, Nabila Maan.

– Guelmim : L’Agence de développement social a organisé récemment un colloque régional sur le thème « Les jeunes, partenaire essentiel dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes ».

– Laâyoune : Le 5ème forum national de la presse se tiendra du 10 au 12 janvier prochain à Laâyoune, sous le thème « L’entreprise de presse au Sahara et la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement ».

– Errachidia : La famille de la résistance et de l’Armée de libération a célébré, ce samedi, le 86ème anniversaire des batailles de Jbel Baddou en 1933, une épopée glorieuse de l’histoire du Royaume qui restera gravée à jamais dans les annales de la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance.

– Marrakech : « Ressala » est le thème de l’exposition des récentes œuvres de l’artiste Mohamed Arejdal, qui se tient actuellement au « Comptoir des Mines Galerie ».

– Rabat : Bayt Achiir fil Maghrib (la Maison de la Poésie au Maroc) a exposé, vendredi à la galerie d’art « Espace Expressions CDG », ses nouvelles publications parues au titre de l’année 2019 avec le soutien du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports.

– Essaouira : Le festival « Jazz sous l’Arganier » a soufflé, vendredi dernier, sa 5ème bougie aux rythmes et sonorités les plus captivants de la musique Gnaoua et ce, pour célébrer en grande pompe, dans la liesse et la convivialité, l’inscription de l’art Gnaoua sur la liste du patrimoine immatériel par l’UNESCO.

– Kénitra : L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) a présenté les acquis et les challenges en matière de la gestion des sols agricoles au Maroc, lors d’un séminaire organisé récemment.

– Rabat : L’apport significatif des sciences sociales dans le domaine de l’environnement et les perspectives qu’elles confèrent à cet égard, ont focalisé les débats d’une conférence internationale dont les travaux se sont déroulés en fin de semaine dernière.

– Maroc : Un rapport du délégué ministériel chargé des droits de l’Homme sur les réalisations en matière de mise en oeuvre des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), a été récemment publié.

– Maroc : Le rapport du délégué interministériel aux droits de l’Homme sur « les événements d’Al Hoceima et la protection des droits de l’Homme » a été récemment publié chez la maison d’édition marocaine.

– Etats-Unis : S’abstenir de manger pendant 16 à 18 heures par jour pourrait être essentiel pour traiter une variété de problèmes de santé et améliorer la longévité, souligne une nouvelle étude publiée ce jeudi dans le New England Journal of Medicine.

– Agadir : Un atelier de formation sur les Eco-Écoles et au profit des Jeunes Reporters pour l’environnement (JRE) a été tenu, récemment, à l’initiative de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

– Rabat : Le deuxième forum de la langue arabe, organisé par l’arrondissement de Agdal-Riad en partenariat avec la coalition nationale pour la langue arabe, s’est déroulé en fin de semaine dernière sous le thème « la langue arabe et les défis au développement ».

– Ouezzane : Le 3ème Forum régional des instances consultatives de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre a été organisé, mercredi dernier, à l’initiative du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en collaboration avec la province de Ouezzane et le programme Tasharoc.

– Madrid (Espagne) : Le Parlement des Ecrivains de la Méditerranée (PEM) a été créé à Madrid entre le 16 et le 18 décembre 2019 dans le cadre prestigieux de la Fondation Casa Arabe (Maison Arabe) grâce au travail acharné de Bouziane Ahmed Khodja et Nathalie Khol qui ont organisé cette rencontre, avec la participation de l’écrivain et plasticien marocain Omar Berrada.