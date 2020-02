– Maroc : “Beni Yaznassen, l’histoire complète” est l’intitulé du nouvel ouvrage publié par le chercheur et écrivain Abdellah Lahsaini.

– Paris (France) : L’artiste peintre marocaine Najia Sedrati expose, du 11 au 16 février, plusieurs de ses œuvres au Salon des Indépendants dans le cadre d’Art Capital qui se tient au Grand Palais.

– Tanger : La 21ème édition du Festival national du film, prévue du 28 février au 7 mars, prévoit, pour la première fois, une compétition consacrée aux longs métrages documentaires, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM).

– Marrakech : So Art Gallery rejoint pour sa troisième édition l’évènement artistique ‘‘1-54’’, qui se déroulera du 20 au 23 février 2020 à la Mamounia.

– Tanger : La commission de sélection des films de court métrage candidats à la compétition officielle de la 21ème édition du Festival national du film, a retenu un total de 15 courts-métrages, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM).

– Marrakech : La 25ème édition de la Semaine scientifique et culturelle de l’Etudiant (SEMET25) aura lieu, du 25 au 28 mars prochain, sous le thème “SEMET: 25 années pour le développement de la communication scientifique et de l’épanouissement culturel des étudiants”.

– Marrakech : Le chef Indien Anand Singh a rejoint les équipes de cuisine de The Oberoi sous la houlette du chef exécutif du Palace, Jérémy Jouan, pour faire un nouveau souffle Indien sur le restaurant Tamimt.

– Casablanca : La bande dessinée (BD) humoristique belge “Boule et Bill”, qui célèbre son 60ème anniversaire, s’invite à la 26ème édition du Salon international de l’édition et du Livre (SIEL).

– Montréal (Canada) : Le Groupe acrobatique de Tanger, en tournée au Canada, a présenté dimanche son spectacle envoûtant Al-Halka au théâtre La Tohu.

– Ifrane : L’exposition ‘’richesse du Maroc, du Sahara atlantique au Jbel Moussa méditerranéen’’ s’est ouverte ce lundi dans l’enceinte de l’université Al Akhawayn à Ifrane (AUI), et ce jusqu’au 29 février courant.

– Casablanca : Une séance de signatures a été dédiée, lundi, au roman de jeunesse, “Comptes de Filles”, en marges des activités de la 26ème éditions du Salon International du Livre et de l’Édition (SIEL), en présence de son auteur Zohra Amahou.

– Bamako (Mali) : Le “Policy Center for the New South” participera, le vendredi 21 février et pour la deuxième année consécutive, au Forum de Bamako à travers l’organisation d’un Side-Event autour de la thématique “Gouvernance territoriale en Afrique : cas de la régionalisation au Maroc, Regard croisé avec le Mali”.

– Fès : La 7ème édition du colloque international ‘’eau, recyclage et valorisation des déchets- ERVD’7’’ aura lieu les 28 et 29 février, à l’initiative du groupe de réflexion sur le développement durable (GRDD).

– Marrakech : La galerie d’art casablancaise ‘‘L’Atelier 21’’ annonce sa participation à la 3ème édition de la foire d’art contemporain africain 1-54 qui se tient du 20 au 23 février 2020.

– Etats-Unis : “Birds of Prey”, le film spin-off de Harley Quinn inspiré de l’univers DC Comics, a fait des débuts tièdes dans les salles de cinéma nord-américains ce week-end, ouvrant au premier rang mais en deçà des attentes avec 33,3 millions de dollars au niveau national.

– Oujda : La troupe de théâtre ”Chamate” entamera à partir du 14 février courant une tournée nationale pour présenter sa pièce ‘‘Kolo chaye an abi” (Tout sur mon père).

– Ouarzazate : Le film “Reda”, réalisé par Abdelkrim Habra et Firdaous Azougagh pour l’établissement de l’enseignement privé Chams à Ouarzazate, a remporté le grand prix de la 7ème édition du Festival régional du film éducatif, organisée les 8 et 9 février dans cette ville.

– Casablanca : La ville accueillera, du 27 au 29 mars prochain, la première édition du salon marocain des jeux vidéo “Casablanca Gaming Expo”, qui va rassembler tout l’écosystème du gaming national et africain.

– Casablanca : L’ouvrage “Abderrahmane Youssoufi : Enseignements pour l’histoire” a été présenté, samedi, en présence de Youssoufi et d’une pléiade de hauts responsables et de diplomates, en marge des activités de la 26ème édition du Salon internationale de l’édition et du livre (SIEL), qui se poursuit jusqu’au 16 février.

– Essaouira : “Quand le Maroc donne du sens à sa diversité : la singularité du droit hébraïque dans le droit national” a été le thème de la 4ème Rencontre Scientifique du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit hébraïque au Maroc, dont les travaux se sont déroulés, samedi à Bayt Dakira.

‘- Casablanca : Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, et la présidente de l’Université Hassan II de Casablanca, Aawatif Hayar, ont lancé, dimanche dernier, la campagne “Qra Tewsel”, une initiative offrant aux usagers du tramway la possibilité de feuilleter un livre le temps d’un trajet.

– Rabat : Le Théâtre Mohammed V de Rabat a vu l’inauguration d’une exposition de la peinture congolaise abstraite dont une collection d’œuvres d’art de Dady Labemba Sieta, un artiste plasticien qui glorifie les chefs de tribus et met la lumière sur les enjeux actuelles de l’Afrique, plongeant le public dans un univers graphique et sensuel du patrimoine culturel africain.

– Taounate : La quatrième édition du festival provincial des olives de Ghafsai aura lieu du 13 au 15 février courant sous le signe ”la filière oléicole et les défis de la création des PME dans la province de Taounate’’.

– Maroc : Une nouvelle édition du 2ème Tome du livre “Ayam Zamane” (les jours d’antan), intitulé “La grande conquête”, du journaliste et écrivain Seddik Maâninou, vient de paraitre aux Editions et Impressions Bouregreg.

– Bruxelles (Belgique) : Une riche programmation attend les visiteurs de la 51ème édition de la Foire internationale du livre de Bruxelles qui mettra à l’honneur le Maroc du 5 au 8 mars prochain.

– Maroc : Le Centre marocain de conjoncture (CMC) a publié, vendredi dernier, le 320ème numéro de sa publication mensuelle “Maroc Conjoncture” consacré au “Nouveau modèle de développement : Atouts et défis”.

– Casablanca : L’artiste marocain Mohamed El Baz, s’invite du 7 au 16 février, au pavillon de l’Institut français du Maroc (IFM) pour une exposition à part entière, pour imaginer et réaliser une “œuvre-stand” qui relie deux thématiques différentes, le Polar et la BD.

– Marrakech : Le patrimoine juif marocain, dans ses différents aspects et expressions, a été mis en relief lors d’une conférence organisée jeudi dernier.

– Rabat : La cérémonie de présentation de l’ouvrage “Positions et propositions” de l’acteur politique et ancien ministre de l’Emploi et des affaires sociales, Abdeslam Seddiki, a eu lieu jeudi dernier.

– Fès : L’écrivain marocain Mahi Binebine a présenté, la semaine dernière au centre fraîchement inauguré ‘‘les étoiles de la médina’’, son nouveau roman ‘‘Rue du Pardon’’.

– Agadir : L’Association des étudiants du Complexe horticole organise, du 14 au 16 février, la quatrième édition du tournoi “League of sport games” sous le thème “A trophy carries dust, memories last forever”.

– Rabat : Les travaux du colloque international sur “la ville dans le monde musulman: Genèse et mutation” organisé par l’Académie du Royaume du Maroc (ARM) se sont poursuivis jeudi dernier par un débat sur la thématique des “Villes marocaines, perspectives régionales”.

– Ouarzazate : La 7ème édition du Festival régional du film éducatif s’est déroulée les 8 et 9 février courant, à l’initiative de la section locale de l’Association de développement de la coopération scolaire.

– Fès : Un hommage appuyé a été rendu, jeudi dernier, au professeur marocain, Abdelali Mohamed Oudghiri, qui a remporté, en mars dernier, le 41è Prix international Roi Fayçal de la langue et littérature arabes.

– Rabat : “Y’a-t-il une ville arabo-islamique ?” est le thème de la conférence inaugurale d’un Colloque international organisé récemment par l’Académie du Royaume du Maroc, sous le signe “La ville dans le monde musulman : genèse et mutation”.

– Rabat : “Le contrôle à posteriori de la mise en œuvre des lois” est le thème retenu pour un débat organisé ce mercredi par la Chambre des conseillers en partenariat avec la Fondation Westminster pour la démocratie.

– Al Hoceima : La province connait la réalisation de plusieurs projets et infrastructures culturelles remarquables dans le cadre du programme de développement spatial “Al Hoceima Manarat Al Moutawassit”.

– Casablanca : Pour célébrer son 90ème anniversaire, le Crédit du Maroc invite ses clients et partenaires à découvrir une exposition événement intitulée ‘‘Crédit du Maroc, 90 ans d’histoire’’ dans l’enceinte de l’agence centrale, située sur le boulevard mythique Mohammed V.