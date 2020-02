– Accra (Ghana) : La capitale ghanéenne abritera, en août prochain, une conférence sur la numérisation du tourisme et du commerce en Afrique (ADCOTT).

– Ifrane : Les travaux de la deuxième édition du forum des jeunes ‘’MPC Youth Forum’’, organisé du 21 au 23 février courant à l’Université Al Akhawayn, ont été sanctionnés par la formulation d’une série de recommandations portant sur le nouveau modèle de développement.

– Sud du Maroc : Porté par l’Institut français du Maroc en partenariat avec Désert et Montagne Maroc, le Centre Jacques Berque et l’Institut de Recherche pour le Développement, Kafila, caravane culturelle et scientifique se tiendra du 1er mars au 31 mai.

– Ottawa (Canada) : Le patrimoine marocain et diverses expressions culturelles du Royaume ont été célébrés lors de la Semaine du développement international, organisée récemment à l’Université d’Ottawa.

– Paris (France) : Les produits du terroir marocain sont à l’honneur, pour la huitième année consécutive, au Salon international de l’Agriculture de Paris (SIAP), dont la 57ème édition s’est ouverte ce samedi.

– Canberra (Australie) : La culture marocaine dans toute sa diversité et sa richesse a été à l’honneur, samedi dernier, à la 24ème édition du Festival multiculturel de Canberra (22-23 février), où les couleurs, les mélodies et les saveurs du Royaume ont enchanté des milliers de festivaliers qui ont été ravis de découvrir les différentes facettes d’une culture millénaire.

– Bruxelles (Belgique) : La pièce de théâtre “Dounia”, un monodrame poignant sur le parcours d’une jeune femme en quête d’identité existentielle signé Taha Adnan, vient de paraître.

– New York (USA) : Les problématiques de paix et de sécurité en Afrique, et la question de l’émergence et de l’intégration économique du continent ont été au centre d’une conférence de haut niveau organisée, vendredi dernier au siège des Nations-Unies, par l’Institut Amadeus en collaboration avec l’Académie diplomatique italienne (IDA).

– Bamako (Mali) : L’expérience du Maroc en matière de la régionalisation avancée et de la décentralisation a été mise en exergue lors d’un Side-Event organisé en marge du “Forum de Bamako”.

– Tétouan : L’exposition “Matière aux sons multiples” de l’artiste peintre et écrivaine Loubaba Laalej, initiée en coordination avec le Centre socio-culturel et l’Institut national des beaux-arts de Tétouan, se tient jusqu’au 12 mars prochain.

– Asilah : Les travaux de la 3ème édition du Forum de la jeunesse arabe se sont déroulés la semaine écoulée, sous le thème “L’autonomisation de la jeunesse arabe pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD)”.

– Tanger : Une conférence scientifique sur le rôle d’Ar-Rihla (voyage) dans la promotion de la diplomatie parallèle s’est tenue ce 24 février à Tanger, à l’initiative de l’Association Marocaine Ibn Battouta.

– Rabat : Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts pour conférer excellence et rayonnement à l’événement “Rabat capitale africaine de la Culture”.

– Azilal : Alors que les derniers préparatifs battent leur plein pour l’ouverture du plus important parc jurassique dans la région de Béni Mellal-Khénifra, les habitants de la ville semblent attendre avec impatience l’inauguration du Géoparc du M’Goun qui aura, sans doute, un impact très positif sur le tourisme interne.

– New York (USA) : La Mission permanente du Royaume du Maroc a organisé, au siège des Nations-Unies, une réunion de haut niveau sous le thème “l’Arganier, source ancestrale de développement durable”.

– Rabat : Le vernissage de l’exposition internationale “Rêveurs de coupons de toile” placée sous le thème de la reconstruction et initiée par le mouvement littéraire-artistique “Le miroir d’Alice”, a été organisé récemment au Théâtre nationale Mohammed V.

– Carthagène (Colombie) : L’Ambassadeur du Maroc en Colombie et en Equateur, Farida Loudaya, a participé aux activités organisées en célébration du 50ème anniversaire de la création de la Communauté Andine des Nations (CAN).

– Fès : La 2ème édition du festival international du film (FIFF) aura lieu du 20 au 26 juin prochain, avec la participation d’une vingtaine d’œuvres cinématographiques de divers coins du monde.

– El Jadida : Une journée de communication sur le Programme intégré d’appui et de financement des entreprises (Intelaka) s’est tenue, ce mercredi, à l’initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) El Jadida-Sidi Bennour et du Groupe BMCE Bank of Africa.

– Rabat : La commission pour la promotion de la qualité de la vie, les échanges entre les sociétés civiles et la culture, relevant de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), tiendra sa réunion ce jeudi.

‘- Casablanca : La troisième édition du Congrès International du Froid, de l’Air conditionné et du Chauffage (CIFAC) aura lieu le 3 mars prochain.

– Casablanca : Le 1er Festival gastronomique (FGC) aura lieu du 6 au 8 mars prochain, à l’Espace Toro, ont annoncé les organisateurs, qui veulent en faire “un espace de dialogue entre les cultures et les personnes et de découverte de l’art culinaire marocain”.

– Fès : Une conférence sur les orientations sociales de la loi de finances 2020 aura lieu ce vendredi, à l’initiative de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.

– Casablanca : La Fondation Marocaine de l’Etudiant organise la deuxième édition de la MasterClass #HerDayForHer, ce samedi 29 février 2020 à partir de 14h00 à l’Université Mohamed 6 des sciences de la santé, et ce dans le cadre du programme de renforcement du leadership de ses jeunes boursières.

– Rabat : Fathallah Oualalou, ancien ministre de l’Economie et des Finances, écrivain et Senior Fellow à Policy Center for the New South (PCNS), sera, le mardi 3 mars, invité du Forum de la MAP pour la présentation de son livre “La mondialisation et nous”.

– Boujdour : La 1ère édition du Forum international Tifiski de la poésie hassanie aura lieu les 27 et 28 février, à l’initiative de l’Association Tomouh pour la relance de la poésie hassanie et la transcription.

– Essaouira : La 2ème édition d’un Concours National dédié au “Canari Flawta marocain”, une compétition visant à mettre en avant les caractéristiques et les particularités spécifiques à cette variété d’oiseaux, a été organisée, dimanche, à l’Espace de Dar Souiri.

– Maroc : Le peuple a célébré ce mardi le 62ème anniversaire de la visite de feu le Roi Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane, effectuée le 25 février 1958, durant laquelle le défunt souverain avait reçu les chioukhs et les représentants des tribus sahraouies venus renouveler leur allégeance.

– Laâyoune : La 11ème édition du Salon régional du livre et de l’édition aura lieu du 11 au 17 mars sous le thème “La culture, un levier essentiel pour le nouveau modèle de développement”, à l’initiative de la direction régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (secteur de la culture).

– Ifrane : Le Maroc abritera, du 19 au 29 juillet 2020, le ‘‘WISCI GIRLS STEAM CAMP’’, plus connu sous le nom ‘‘WiSci Camp – Women in Science Camp’’, visant à promouvoir les STEAM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques) auprès des lycéennes et à leur permettre d’accéder à des opportunités de mentorat et de formation en leadership.

– Agadir : Un aréopage d’artistes natifs de la ville organiseront, du 28 février courant au 2 mars prochain, une exposition collective et ce, à l’occasion de la commémoration du 60è anniversaire tragique du séisme ayant frappé la ville d’Agadir le 29 février 1960.

– Smara : La Faculté des sciences de la chariaâ relevant de l’université Ibn Zohr d’Agadir abrite, du 25 au 27 février, un colloque sur le thème “La vision historique et son importance dans la recherche universitaire en sciences de la chariaâ”.

– Casablanca : Du 11 au 14 juin 2020, Jazzablanca sera de retour pour sa quinzième édition, ouvrant ainsi la saison des festivals d’été avec son concept unique, fidèle à la musique live, aux découvertes musicales, à la joie de la mixité et l’échange culturel.

– Rabat : La 7ème édition de Visa For Music, marché professionnel et festival des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, aura lieu du 18 au 21 novembre.

– Maroc : “Beni Yaznassen, l’histoire complète” est l’intitulé du nouvel ouvrage publié par le chercheur et écrivain Abdellah Lahsaini.

– Paris (France) : L’artiste peintre marocaine Najia Sedrati a exposé, du 11 au 16 février, plusieurs de ses œuvres au Salon des Indépendants dans le cadre d’Art Capital qui se tient au Grand Palais.

– Tanger : La 21ème édition du Festival national du film, prévue du 28 février au 7 mars, prévoit, pour la première fois, une compétition consacrée aux longs métrages documentaires, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM).

– Marrakech : So Art Gallery a rejoint pour sa troisième édition l’évènement artistique ‘‘1-54’’, qui s’est déroulé du 20 au 23 février 2020 à la Mamounia.