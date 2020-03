– Casablanca : La cérémonie de remise des trophées ‘‘Meilleurs Employeurs au Maroc 2020’’ se tiendra le jeudi 19 mars 2020 à partir de 18h30 à l’Hôtel Sheraton.

– Bruxelles (Belgique) : Découvrir un Maroc dynamique et moderne à travers sa riche littérature, c’est ce que propose cette année la Foire internationale du livre qui met à l’honneur le Royaume à l’occasion de sa 51ème édition qui se tiendra du 5 au 8 mars.

– Benguérir : La première édition du Forum “Act4Community” s’est ouverte, ce mardi à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à l’initiative du Groupe OCP.

– Maroc : La première édition du festival de la culture indienne “Naghma Zwina” (une belle mélodie), aura lieu du 24 mars au 5 avril dans plusieurs villes du Royaume, ont annoncé les organisateurs de cet événement.

– Marrakech : En célébration de la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme, le musée de l’art culinaire marocain organise le 8 Mars à 15h30 un vernissage de l’artiste Isabelle Watschmuth suivie d’une conférence sous l’intitulé ‘‘Témoignages Féminin’’.

– Maroc : “La Mondialisation et nous” est le titre du nouvel ouvrage de l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Senior Fellow à Policy Center for the New South (PCNS), Fathallah Oualalou, publié aux éditions la Croisée des chemins.

– Marrakech : Dans le cadre des immanquables rendez-vous gastronomiques du Mandarin Oriental, le restaurant Mes’Lalla accueille pour la première fois la Cheffe française, Amandine Chaignot, le temps de deux dîners exclusifs les

7 et 8 mars 2020, et ce dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

– Maroc : Latifa Serghini vient de publier ‘‘Jilali Gharbaoui : le Messager de l’exil’’, un livre revient sur le parcours d’un peintre marocain.

– Tanger : La ville du Détroit abrite, jusqu’au 8 mars, la Foire nationale des coopératives féminines et des très petites entreprises (TPE), en vue de soutenir l’autonomisation économique des femmes.

– Rabat : La Villa Mandarine, accueille du 28 février au 09 mars, une exposition de trois artistes atypiques marocains, Abdelfettah Karmane, Said Ouattar et Youssef Wahboun, qui comptent à leur actif des œuvres miroirs de leurs génies et des peintures aux styles et à la technique différents.

– Maroc : Du 10 au 21 mars le grand guitariste Juan Carmona présentera un live unique en quartet à Agadir, El Jadida, Essaouira, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat et Tétouan, avec, en marge des concerts, deux masterclasses de haut niveau.

– Guelmim-Oued Noun : La 10ème édition du Salon régional du livre aura lieu du 3 au 8 mars, à l’initiative de la direction régionale de la Culture, sous le thème “La lecture, un pont du développement”.

– Vienne (Autriche) : Le Maroc participe à la 63ème session ordinaire de la Commission des stupéfiants des Nations Unies, dont les travaux ont débuté ce lundi.

– Paris (France) : Le Salon du livre, qui devait se tenir du 20 au 23 mars courant, a été annulée en raison de l’épidémie du Coronavirus, ont annoncé les organisateurs.

– Rabat : Fathallah Oualalou, ancien ministre de l’Economie et des Finances, écrivain et Senior Fellow à Policy Center for the New South (PCNS), était, ce mardi, l’invité du Forum de la MAP pour présenter son livre “La mondialisation et nous”.

– Fès : Un atelier sur ‘’l’usage des contrats entre niveaux de gouvernement pour le développement régional’’ a eu lieu ce 4 mars à Fès, dans le cadre du Dialogue entre le Royaume et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

– Fès : ‘’Attractivité régionale pour un développement durable et inclusif” est le thème d’une conférence internationale qui aura lieu ces 5 et 6 mars, à l’initiative de l’Association des Régions du Maroc (ARM) et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).

– Agadir : A l’occasion de la célébration du 60ème Anniversaire de la reconstruction de la ville, le Groupe Barid Al-Maghrib a émis, ce 29 février 2020 lors d’une cérémonie officielle, un timbre-poste commémoratif.

– Larache : L’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos organise, du 12 au 15 mars, la 4ème édition du Festival national des fruits rouges, et ce sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts ainsi que la Fédération interprofessionnelle des fruits rouges et la préfecture de Larache.

– Rabat : L’exposition “connotations cosmiques” de l’artiste peintre Azdine Hachimi Idrissi, se tient jusqu’au 7 mars à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc.

‘- Rabat : Le parcours de l’artiste peintre marocain Mohamed Hamidi a été au centre d’une table ronde organisée jeudi dernier à Rabat sous le thème “Mohamed Hamidi en dialogue avec Youssef Wahboun et Hicham Daoudi”, dans le cadre de l’exposition rétrospective “Hamidi, artiste affranchi”.

– Ouarzazate : La 8ème édition du Festival provincial des chorales scolaires s’est tenue du 28 février au 1er mars, à l’initiative de l’Association locale de développement de la coopération scolaire.

– Rabat : L’ouvrage intitulé “L’urgence africaine : changeons le modèle de croissance”, un diagnostic de l’économie du continent par l’ancien ministre togolais, Kako Nubukpo, a été présenté jeudi dernier à Rabat lors d’une rencontre organisée à l’initiative du think thank marocain Policy Center for the New South (PCNS).

– Bejaad : Le premier forum régional des confréries soufies de Béni Mellal-Khénifra s’est déroulé, samedi et dimanche, sous le signe “les confréries soufies et leur rôle dans la moralisation et le développement de la société et la consolidation des constantes religieuses et nationales”.

– Dar Bouazza : La province de Nouaceur a donné le coup d’envoi d’une vaste campagne de sensibilisation sur les méfaits de l’addiction aux drogues destinée aux collégiens et aux lycéens.

– Maroc : Des journées “portes ouvertes” ont été organisées les 1er et 2 mars au niveau des unités de Protection civile du Royaume dans le but de promouvoir les actions d’intervention des services de protection civile pour le secours et le sauvetage.

– Paris (France) : Les Salons de la Chancellerie du Maroc ont abrité, la semaine dernière, une rencontre avec Kébir Mustapha Ammi autour de son nouveau roman “Ben Aïcha”.

– Casablanca : A l’occasion de la journée internationale de la femme, le Casablanca Hotel se met aux petits soins et promet des surprises pour toutes les femmes, non pendant une journée, mais pendant toute la semaine du 2 au 8 mars 2020.

– Accra (Ghana) : La capitale ghanéenne abritera, en août prochain, une conférence sur la numérisation du tourisme et du commerce en Afrique (ADCOTT).

– Ifrane : Les travaux de la deuxième édition du forum des jeunes ‘’MPC Youth Forum’’, organisé du 21 au 23 février courant à l’Université Al Akhawayn, ont été sanctionnés par la formulation d’une série de recommandations portant sur le nouveau modèle de développement.

– Sud du Maroc : Porté par l’Institut français du Maroc en partenariat avec Désert et Montagne Maroc, le Centre Jacques Berque et l’Institut de Recherche pour le Développement, Kafila, caravane culturelle et scientifique se tiendra du 1er mars au 31 mai.

– Ottawa (Canada) : Le patrimoine marocain et diverses expressions culturelles du Royaume ont été célébrés lors de la Semaine du développement international, organisée récemment à l’Université d’Ottawa.

– Paris (France) : Les produits du terroir marocain sont à l’honneur, pour la huitième année consécutive, au Salon international de l’Agriculture de Paris (SIAP), dont la 57ème édition s’est ouverte ce samedi.

– Canberra (Australie) : La culture marocaine dans toute sa diversité et sa richesse a été à l’honneur, samedi dernier, à la 24ème édition du Festival multiculturel de Canberra (22-23 février), où les couleurs, les mélodies et les saveurs du Royaume ont enchanté des milliers de festivaliers qui ont été ravis de découvrir les différentes facettes d’une culture millénaire.

– Bruxelles (Belgique) : La pièce de théâtre “Dounia”, un monodrame poignant sur le parcours d’une jeune femme en quête d’identité existentielle signé Taha Adnan, vient de paraître.

– New York (USA) : Les problématiques de paix et de sécurité en Afrique, et la question de l’émergence et de l’intégration économique du continent ont été au centre d’une conférence de haut niveau organisée, vendredi dernier au siège des Nations-Unies, par l’Institut Amadeus en collaboration avec l’Académie diplomatique italienne (IDA).

– Bamako (Mali) : L’expérience du Maroc en matière de la régionalisation avancée et de la décentralisation a été mise en exergue lors d’un Side-Event organisé en marge du “Forum de Bamako”.

– Tétouan : L’exposition “Matière aux sons multiples” de l’artiste peintre et écrivaine Loubaba Laalej, initiée en coordination avec le Centre socio-culturel et l’Institut national des beaux-arts de Tétouan, se tient jusqu’au 12 mars prochain.