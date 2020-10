– Le Prix Nobel de littérature 2020 a été attribué à la poétesse américaine Louise Glück , récompensée pour une œuvre créative entamée au début des années 70 “pour sa voix poétique caractéristique.

– L’artiste-photographe français Olivier Monge expose ses œuvres à la Résidence Jardins Rouge de Marrakech, du 22 novembre au 17 janvier prochains, sous le thème “Water Please” (De l’eau s’il vous plait).

– La galerie “Mine d’Art” de Casablanca accueille du 7 octobre au 7 novembre prochain la première exposition individuelle de l’artiste Mustapha Mezian sous le signe “Voyage intérieur”.

– “Abdelkebir Khatibi”: Quels héritages?” est l’intitulé d’un ouvrage publié récemment par l’Académie du Royaume du Maroc comprenant les actes du colloque international organisé les 20, 21 et 22 mars 2019 à Rabat par l’Académie sur la littérature et la pensée de feu Khatibi en commémoration du 10ème anniversaire de sa disparition.

– L’Ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Zakia EL Miaoui, a reçu le prix ‘‘Mission Patron/mécène’’, en reconnaissance de son soutien aux talents et ses initiatives culturelles en Bulgarie et de son partenariat actif avec la Fondation « L’Europe et le Monde ».

– L’édition 2019 du recueil des élèves poètes, une publication annuelle de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Fès-Meknès (AREF-FM), vient de paraitre en cinq langues.

‘- La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) organise du 8 octobre au 5 novembre 2020, à l’Espace Rivages de Rabat, l’ exposition “Cœur blanc” de l’artiste peintre, Abdelkhalek Belfquih .

– Une nouvelle stèle commémorative a été érigée, au cimetière de Fès, en hommage à l’artiste peintre feu Jilali Gharbaoui, à l’initiative de la Wilaya de la région de Fès-Meknès, du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de la Fondation nationale des musées.

– Une exposition exceptionnelle mettant en scène une collection d’œuvres plastiques de Slimane Drissi et de textes poétiques de Mbarek Raji a pris ses quartiers, mardi, à l’Espace “Dar Souiri” à Essaouira, pour le plus grand plaisir des passionnés de ces deux modes d’expression artistique dans la Cité des Alizés, et ce jusqu’au 17 octobre.

– Nichée au coeur de Malabata, un des quartiers les plus prisés de Tanger, la Villa Harris, endroit mythique de la ville, a fait peau neuve après plusieurs années d’abandon, ravivant ainsi toute une époque et une histoire méconnue par certains et oubliée par d’autres.