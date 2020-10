HPS, multinationale leader de la fourniture de solutions de paiement, a annoncé aujourd’hui que Capitec Bank, la deuxième plus grande banque de détail d’Afrique du Sud, utilisera désormais PowerCARD pour consolider et moderniser ses activités d’émission de cartes et de gestion de commerçants ainsi que le traitement de transactions de paiement.

Capitec Bank remplacera ses anciens systèmes de paiement par PowerCARD, la plateforme de paiement de HPS, ce qui lui permettra de lancer sur le marché des produits innovants plus rapidement et plus efficacement qu’elle n’est en mesure de le faire à l’heure actuelle.

En faisant le choix de consolidation de ses activités de paiement sur PowerCARD, Capitec rejoint d’autres banques sud-africaines de premier plan qui ont également adopté PowerCARD, référence absolue des paiements électroniques sur le continent.

« Avec HPS, nous prévoyons de lancer des produits inédits et innovants déjà disponibles et prêts à être commercialisés sur la plateforme PowerCARD. Nous pouvons désormais imaginer les produits et les services que nous souhaitons pour mieux servir nos clients et simplifier la banque », a déclaré Wim de Bruyn, CIO de Capitec Bank. « Nous pouvons également compter sur les capacités de PowerCARD pour consolider et optimiser toutes nos activités de paiement sur une seule et même plateforme dans un premier temps et à l’avenir, compléter nos offres avec des initiatives telles que la tokenization, l’e-commerce, l’authentification 3D-Secure et le paiement mobile pour les populations non-bancarisées d’Afrique du Sud. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Capitec Bank pour lui apporter une plateforme de paiement agile, moderne et évolutive », a commenté Philippe Vigand, Directeur Général de HPS. « Avec PowerCARD, Capitec et Mercantile Bank disposeront de l’allié idéal pour faire passer au niveau supérieur leurs activités d’émission de carte et d’acquisition commerçant. Au-delà de leurs activités de back-office, ces banques auront la possibilité de consolider également toutes les activités front-end. Elles seront aussi en mesure d’optimiser leurs plateformes technologique, leurs processus d’exploitation, tout en consolidant l’intégralité de leurs données au sein d’un seul système. »