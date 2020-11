– ‘‘Caravanes d’or, fragments dans le temps’’ est l’intitulé d’ une prestigieuse exposition initiée, avec l’apport du Maroc , au Musée national d’art africain de Washington.

– L’écrivain écossais Douglas Stuart a remporté le prestigieux prix littéraire britannique “Booker prize” pour son romain “Shuggie Bain”, qui se déroule dans la ville de son enfance, Glasgow.

– Le Zakoura Lab, le centre de recherche, action et développement de la Fondation Zakoura lance The Journal, une nouvelle publication destinée à l’écosystème éducatif au Maroc et à l’ensemble des parties prenantes aux niveaux national et international.

– La 7ème édition de la manifestation culturelle et musicale Visa for Music, sera une édition digitale “déconfinée” qui se tiendra du mercredi 18 au samedi 21 novembre 2020, a annoncé un communiqué des organisateurs.

– Une exposition rétrospective intitulée “Entrée en matière” et retraçant 50 ans de création artistique de l’artiste-peintre Fouad Bellamine est organisée à Rabat par le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI), et ce jusqu’au 20 avril 2021.

– La deuxième édition du Festival du poème bédouin-hassani aura lieu du 20 au 22 novembre dans la commune de Foum El Oued (Province de Laâyoune), à l’initiative de la direction régionale de la Culture, en partenariat avec la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

– Un tableau rare attribué à Gian Giacomo Caprotti dit Salai, proche collaborateur de Léonard De Vinci, a été adjugé 1,7 million d’euros lors d’une vente aux enchères à Paris , annonce la maison de ventes française Artcurial.

– La plateforme des Jeunes de Sidi Abdellah “Badir Salé – بادر سلا”, organise du 24 au 30 novembre la première édition d’une exposition d’art contemporain, “Expo Day”.

– La productrice marocaine, Lamia Chraïbi, fera partie du jury du “Cairo Film Forum” qui se tiendra du 4 au 7 décembre prochain en marge de la 42è édition du Festival international du film du Caire.

– Le Centre d’Etude de la Langue arabe et de la Littérature relevant de l’université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a organisé, récemment, la 2ème édition du Concours International de l’écriture d’histoires courtes destinées aux enfants de la petite enfance et du primaire.