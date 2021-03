– ‘‘Icônes de la plasticité au féminin’’ est le titre du nouvel ouvrage que vient de publier l’artiste-peintre et écrivaine, Loubaba Laalej , à l’occasion de la journée internationale de la femme.

– Les artistes Laila Benhalima et Khadija El Fahli exposent, jusqu’au 30 mars courant à la galerie Mine d’Art Casablanca , leurs nouvelles toiles, sous l’intitulé “Réminiscences féminines”.

– Le renforcement des relations de coopération dans les domaines culturel et linguistique entre l’Université Cadi Ayyad (UCA) et les universités américaines a été au centre d’entretiens maroco-américains, vendredi, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Marrakech.

– L’inauguration de l’ exposition “Le Maroc : Richesses et Diversités, Regards sur notre patrimoine” , qui propose un parcours chronologique retraçant 2.000 ans d’histoire sur plusieurs sections thématiques (le bronze, les bijoux, le patrimoine judéo-marocain, la céramique et les arts de l’Islam), a eu lieu jeudi au Musée des Confluences – Dar El Bacha à Marrakech.

– Pour attirer l’attention sur la situation d’urgence en matière d’éducation et sensibiliser à la nécessité, pour les gouvernements, de garder les écoles ouvertes, ou de leur accorder la priorité dans les plans de réouverture, l’UNICEF a inauguré, au siège de l’ONU à New York, une exposition intitulée la ‘‘Salle de classe de la pandémie’’ .

– L’Institut Cervantes de Rabat organise, le 8 mars, une table ronde en ligne sur le thème “les femmes et la création” , et ce à l’occasion de la journée internationale de la femme.

– “Les Samedis de l’Immo”, premier rendez-vous virtuel consacré à l’immobilier au Maroc, sera déroulera du 6 au 9 mars, à l’initiative de CFG Bank, en partenariat avec Injaz Solutions.

– L’Association “One Health Maroc” organise, ce samedi, une rencontre de sensibilisation au profit des jeunes filles de “Dar Taliba” à Marrakech, avec pour thématique “L’éducation sanitaire sur la Covid-19 et la prévention d’autres zoonoses” et ce, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme.

– Le huitième cycle de cinéma en ligne de l’Institut Cervantès de Fès se déroulera du 9 au 26 mars courant sous le signe des femmes pionnières.