– La Fondation Salé pour la Culture et les Arts a annoncé le lancement, en collaboration avec les associations Bouregreg, Salé Avenir et Driss Ben Mamoun pour le Melhoun, d’un projet culturel intitulé “Pour la mémoire collective de Salé : Hommes, lieux et aspects” dont l’objectif est de jeter la lumière sur les Hommes, les lieux et les aspects de la ville n’ayant pas été documentés et dont il ne reste que des contes partagés entre les habitants de la ville, ou parfois faisant l’objet de références et d’images véhiculées sur les réseaux sociaux.

– Le Centre National d’Etudes et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE) relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech organise les 24 et 25 mars courant, la 6ème Édition de la Semaine de l’Eau & l’Energie autour du thème “la valorisation de l’eau et l’énergie à travers l’application des solutions durables”.

– Le Digital Brunch tiendra sa 5ème édition du 30 mars au 1er avril 2021, pour discuter de l’E-Commerce au Maroc et en Afrique , avec la participation des professionnels du secteur, et d’éminents experts marocains et internationaux.

– Le Maroc rendra hommage au Professeur sénégalais Amadou Mahtar Mbow à l’occasion de la 2ème édition du sommet de l’Africanité qui se tiendra du 5 au 7 avril prochain à Casablanca.

– La Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi organisera, les 3 et 4 avril prochains, une conférence annuelle autour de la thématique “Les débuts de la Dynastie Alaouite au Maroc : histoire, patrimoine et développement”.

– L’écrivaine marocaine Loubna Serraj a été retenue parmi les six finalistes du prix Orange du livre en Afrique 2021 , avec son roman “Pourvu qu’il soit de bonne humeur”, paru aux éditions La Croisée des Chemins, annoncent les organisateurs.

– “La photographie à travers des yeux bridés” est le thème d’une exposition organisée, à Rabat, jusqu’au 9 avril , à l’initiative de l’Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT).

– Un séminaire d’étape du jumelage Maroc-Union européenne (UE) intitulé “Appui à la modernisation de la gestion financière publique”, sera organisé jeudi prochain en mode webinaire, annoncent la Trésorerie générale du Royaume (TGR), la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) et la Direction générale des finances publiques (DGFiP) de la France.

– Le Maroc a été, récemment à Sofia, l’invité d’honneur de la 10ème année jubilaire de la Campagne les “Merveilles de la Décennie de la Bulgarie” , une manifestation dédiée à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel et historique de ce pays d’Europe du Sud.