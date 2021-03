Le Centre de la jeunesse arabe, basé à Abu Dhabi, a dévoilé, mardi, la liste des membres du “Conseil des jeunes chercheurs arabes” qui comporte deux Marocains.

Le Conseil est composé de 12 chercheurs provenant de 9 pays arabes et qui se sont distingués dans des spécialités afférentes aux sciences médicales, naturelles, appliquées, sociales et humaines.

Le Maroc y est représenté par Anas ben Cheikh, chercheur en sociologie et Saâd Mathar, chercheur spécialisé en énergie et systèmes.

Les autres membres du Conseil représentent les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, Oman, la Jordanie, l’Egypte, la Palestine, la Tunisie et le Liban.

Le Conseil des jeunes chercheurs arabes entend mettre en valeur les brillantes recherches scientifiques, sociales et humaines réalisées par ces jeunes et qui seront publiées sur la plateforme des recherches des jeunes arabes qui donne accès gratuit à quelque 1.100 documents de recherches inhérents à la médecine, à l’ingénierie, à l’architecture, à l’économie et aux sciences de la matière et de l’environnement.

Cette initiative vise à encourager les jeunes chercheurs arabes à persévérer dans leurs recherches scientifiques et à mettre celles-ci à profit dans les domaines appliqués, le but général étant d’améliorer la qualité de vie et d’appuyer le développement économique et social dans les sociétés arabes.