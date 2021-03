– L’émission “les Mardis du PCNS” (Policy Center for The New South) s’est penchée, cette semaine, sur la discussion de “La participation citoyenne au Maroc : entre les textes juridiques et la mise en œuvre des mécanismes” .

– L’Académie du Royaume du Maroc a organisé, mercredi dernier, une cérémonie en l’honneur du poète marocain Mohamed Bennis , à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, un hommage rendu en reconnaissance de ses œuvres qui ont enrichi la scène poétique et culturelle depuis plus de cinq décennies.

– Le Laboratoire des Etudes Juridiques Civiles et Foncières (LEJCF) de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) relevant de l’Université Cadi Ayyad organise, les 26 et 27 mars à Marrakech, un colloque scientifique sur le phénomène du divorce .

– La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) publiera, après un arrêt de quatre années, la Bibliographie Nationale de la période allant de 2015 à 2020 , qui fournit une liste exhaustive des titres publiés au Maroc lors de cette période.

– Le vernissage de l’exposition “The Silent Mirror” de l’artiste peintre M’barek Bouhchichi a eu lieu, mardi soir à la galerie de L’Atelier 21 de Casablanca.

– Le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc “Aman” organisera, le 28 mars courant à Marrakech, la cérémonie de distillation de la fleur d’oranger “ZAHRIA” , et ce dans le cadre de la préservation des coutumes et des traditions du Royaume.

– La deuxième édition du Festival national du court-métrage d’Oujda aura lieu du 1er au 05 avril prochain, sous le thème “Le cinéma au service des jeunes”.

– L’exposition “A bonne distance(s)”, une sélection de plus de 200 images capturées par les photographes de l’AFP pour raconter les effets d’une pandémie qui a bouleversé l’histoire du monde , présentée par l’Agence France-Presse (AFP) en collaboration avec l’Institut français du Maroc et la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM), se tiendra du 29 mars au 30 juin 2021 et se déploiera sur plusieurs sites à Rabat.

– L’association “Maroc Entrepreneurs”, basée à Paris, a lancé la 14ème édition de son programme d’incubation “Tremplin Maroc” , apprend-on auprès de l’association.