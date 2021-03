– La 10ème édition des Journées de l’éducation financière se tient du 22 mars au 4 avril, au profit des élèves des cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant ainsi que ceux des classes préparatoires au Brevet de technicien supérieur 2021.

– L’ exposition “A bonne distance(s)” , qui capte les moments d’une vie humaine réduite à distance en raison de la crise sanitaire du coronavirus, s’est ouverte lundi à Rabat, au Musée Nationale de la Photographie.

– Un nouveau roman, “Pour le plaisir!”, signé Mohamed Kohen , qui raconte les vies de deux femmes, deux amies, que tout sépare, vient de paraître aux éditions “La Croisée des Chemins”.

– Dans le cadre de son émission hebdomadaire “Les Mardis du PCNS”, le Policy Center for the New South organise un nouvel épisode ce mardi 30 mars 2021 à 17h30 , sous le thème “Les relations Maroc-Etats-Unis sous l’administration Biden”.

– Dans le cadre du centenaire du Professeur Amadou Mahtar MBOW célébré sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, le Maroc abrite à Casablanca les 5, 6 et 7 avril 2021 la seconde édition du Sommet de l’Africanité, occasion à laquelle le Trophée de l’Africanité sera remis au premier Directeur africain de l’UNESCO le Professeur Amadou Mahtar MBOW en hommage à son parcours exceptionnel, historique et fort exemplaire.

– Le Maroc a été l’ invité d’honneur de la troisième édition du Festival international des Monodrames de Carthage , organisé du 25 au 28 mars à Tunis et à Hammamet.

– La MCC Gallery de Marrakech et Amine El Gotaibi proposent l’ exposition/action ‘‘VISITE’’ , et ce du 3 avril au 29 mai 2021.

– La troupe Abidat Rma-Zellaka vient de lancer un nouveau vidéoclip intitulé “Corona” , tourné à Khouribga et dont les paroles abordent l’effort national en matière de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

– Le Prix du livre Sheikh Zayed, qui est à sa 15ème édition, a dévoilé la liste courte des titres nominés dans la catégorie “Arts et études critiques” qui comprend trois titres, dont deux marocains.

– Une quinzaine de bouteilles en verre qui remonteraient au 14è siècle ont été découvertes, dimanche, soigneusement enterrées sur le toit d’un bâtiment situé sur le côté Est de l’ancienne médina de Tanger.

– Un colloque international autour de la thématique ‘’crises économiques et disparités : Interactions et modalités d’intervention’’ aura lieu les 03 et 04 juin prochain à Fès, à l’initiative du laboratoire interdisciplinaire de recherche en économie, finance et management des organisations (LIREFIMO).