L’Organisation Maroc Afrika-Cultures et développements (OMA) et une délégation de femmes et d’hommes d’affaires du Nigeria ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat visant la création du conseil d’Affaires Nigéria-Maroc (Nigeria-Morocco Business).

Conclue par le président de l’OMA, Najib Kettani et le chef de la délégation du Nigeria, Yusuf Hamisu Abubakar, cette convention a pour objectif de créer un cadre propice pour développer et soutenir les initiatives et les protocoles d’accord signés entre les deux pays.