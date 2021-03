– L’artiste pluridisciplinaire Amine El Gotaibi va investir la MCC Gallery à Marrakech, du 3 avril au 29 mai , pour une exposition intitulée “Visite à Okavango”, un laboratoire spatio-temporel africain à la rencontre de 16 pays, de leurs artistes et de leurs territoires.

– Le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, a inauguré, à Rabat, le Centre d’études doctorales de l’École nationale supérieure des mines de Rabat (ENSMR) qui vise à contribuer à la structure et au développement de la recherche au service de la science, de l’industrie et du développement socio-économique du Maroc.

– La 3ème édition du Festival des FabLabs Universitaires du Maroc sera organisée les 25 et 26 novembre prochain à Béni Mellal et va accueillir plus de 30 FabLabs marocains et africains et des dizaines de stands dédiés aux entreprises, aux organismes de formation et aux groupes professionnels.

– La 7ème édition du Prix National du Micro-Entrepreneur (PNME), une manifestation en l’honneur des micro-entrepreneurs marocains les plus méritants, organisée par le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS) et la Fédération Nationale des associations de microcrédit (FNAM), en partenariat avec la Fondation Citi, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, le Groupe Banque Populaire, la Fondation CDG et Al Amana Microfinance, se tiendra le 7 avril prochain à Casablanca.

– L’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) coorganisent un Atelier National hybride le jeudi 1er avril 2021 à 10h00 à l’hôtel Tour Hassan à Rabat dans l’objectif de débattre des défis et besoins multidimensionnels que rencontrent les travailleuses saisonnières qui partent travailler dans la cueillette des fruits rouges en Espagne, une fois de retour au Maroc.

– “Desert Viking Virtual Challenge” est l’intitulé de la 1ère édition d’une compétition sportive et culturelle qui sera lancée en format virtuel, le 15 avril, de la ville danoise de Viborg à Merzouga, avec pour objectif de promouvoir la destination Maroc en Scandinavie.

– L’Institut Cervantès de Fès (ICF) propose, du 6 au 30 avril, un cycle de cinéma à distance intitulé ‘‘du court au long-métrage’’.

– Le jury du prix international du roman arabe “Booker 2021” a dévoilé la liste de sa sélection finale pour cette 14ème édition sur laquelle figure une œuvre d’un écrivain marocain , “Milaf 42” (le dossier 42) de Abdelmajid Sebbata.

– Le Département de la Culture de Charjah a annoncé le lancement des activités du “Charjah Cultural Honor Forum” au Maroc le 4 avril prochain et prévoit à cette occasion de rendre hommage à l’écrivaine Hassnaa Daoud pour “ses initiatives et en tant que chercheure et conservatrice de la bibliothèque Daoudia, et de l’histoire moderne et contemporaine de la ville de Tétouan, en particulier, et de l’histoire du Maroc, en général”.

– L’artiste-peintre Moulay Ismail Alaoui El Fatihi est décédé, lundi matin à Marrakech , des suites d’un malaise de santé à l’âge de 70 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

– Un colloque national sur le thème “Les biens publics au Maroc, entre loi et réalité” aura lieu, jeudi prochain à Meknès, à l’initiative de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’université Moulay Ismail (UMI) de Meknès.