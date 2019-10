– Al Hoceima : Le Forum régional des coopératives agricoles féminines se tient les 18 et 19 octobre, à l’initiative de la Chambre d’agriculture de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous le thème « Les coopératives féminines en perspective de la mise en place du nouveau modèle de développement ».

– Oujda : La Wilaya de l’Oriental organisera, le 16 octobre, un atelier de lancement du projet « Appui à l’amélioration de l’infrastructure énergétique dans la région de l’Oriental » (APIELO), conjointement avec l’Agence de Coopération allemande « Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit » (GIZ).

– Inezgane-Aït Melloul : La direction du festival national de l’art des Rwayes organisera une compétition artistique au profit des jeunes Rwayes, le 9 novembre prochain, au complexe culturel Mohamed Boujnah à Dcheira El Jihadia.

– Marrakech : Le 19ème congrès annuel de l’Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) se tiendra, les 17 et 18 octobre, sous le thème « Conditions requises pour la mise en place d’infrastructures intelligentes dans les pays arabes, en vue d’atteindre les objectifs du développement durable à l’horizon 2030 ».

– Khénifra : La troisième édition automnale du festival »Ajdir Izourane » aura lieu les 16 et 17 octobre, sous le thème »L’eau dans la culture Amazighe ».

– Marrakech : La deuxième édition de la Conférence Internationale sur la Justice se tiendra, les 21 et 22 octobre dans la cité ocre, sous le thème « Justice et investissement: Défis et Enjeux ».

– Amman (Jordanie) : Le court métrage « Candidats au suicide » du réalisateur Marocain Hamza Atifi a remporté quatre prix lors de la 7e édition du Festival international du film de Jordanie, dont le travaux ont pris fin au Centre culturel royal.

– Fès : La première édition du congrès national des internes et résidents du Maroc aura lieu du 16 au 18 octobre à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, autour de la thématique ‘’la formation médicale au Maroc : état des lieux et perspectives’’.

– Rabat : Le CMI, acteur majeur du paiement électronique au Maroc organise une rencontre placée sous le thème ‘‘E-paiement et performance du service public’’ qui se déroulera ce mercredi 16 octobre 2019 au Sofitel Jardin des Roses.

– Alexandrie (Egypte) : Le cinéma marocain a remporté quatre prix au 35ème Festival du cinéma méditerranéen.

– Casablanca : Le réseau éducatif des arts et de la culture (REAC) organise du 10 au 17 octobre des portes ouvertes au complexe Bachar El-Khir, avec au programme plusieurs thématiques socio-éducatives.

– Maroc : « Vingt ans de production législative au Maroc » est l’intitulé d’une nouvelle publication de la Chambre des représentants à l’occasion du 20ème anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône, laquelle dresse le bilan des textes législatifs adoptés par le Parlement depuis 1998.

– Casablanca : La première édition du salon « Smart Entreprise Morocco », dédié à l’entrepreneuriat et dirigeants d’entreprises, se tiendra les 19 et 20 novembre prochain.

– Sitges (Espagne) : Le film marocain « Achoura » de Talal Selhami a remporté le prix spécial du jury au prestigieux Festival du film fantastique.

– Tanger : L’Association professionnelle méditerranéenne des pilotes maritimes (APMPM) organise, du 14 au 16 octobre au complexe portuaire Tanger Med, le Congrès africain des pilotes maritimes, sous le thème « Le pilotage maritime entre challenges et adaptation pour le développement portuaire d’une Afrique en émergence ».

– Casablanca : Une Conférence-Débat aura lieu au siège de l’IMRI, le mercredi 23 octobre 2019 à 19h00, sur le thème ‘‘Le Crowdfunding (financement participatif) à l’international et les perspectives de développement au Maroc’’, animée par Sylvain Alassaire (Conseil Juridique en droit des affaires) et Fouad Bendi (Expert en finance et en titrisation).

– Marrakech : La 8ème édition de la Conférence internationale sur les systèmes et le contrôle 2019 (ICSC’2019) se tiendra, du 23 au 25 octobre à la Faculté des sciences Semlalia, relevant de l’Université Cadi Ayyad.

– Tanger : La perle du Nord abritera, du 21 au 26 octobre courant, la 13ème édition du Festival international du Théâtre universitaire de Tanger (FITUT) sous le thème « Le théâtre, une mélodie des corps ».

– Casablanca : L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, en partenariat avec l’association Scientific Morocco, célèbre le lancement de la 6eme édition du Race2Space, un concours récompensé par un séjour éducatif au Space Camp de la NASA, et ce le jeudi 17 octobre à 16h30 à l’Ecole Hassania des Travaux Publics.

– Agadir : Le concert pour la tolérance donne à nouveau un rendez-vous à son public, le 19 octobre sur la plage de la ville, en présence d’artistes de renommée tels que le groupe Fnaire, Douzi, Soprano, Black Em, Vitaa et Slimane, Dadju, les New Gipsyes, Gims, Patrick Fiori et Yannick Noah.

– Maroc : « Les manifestations de l’altérité dans la culture arabe » est l’intitulé d’une nouvel ouvrage récemment publié par l’Académie du Royaume du Maroc, dans le cadre de sa « Série des conférences ».

– Maroc : La deuxième édition de l’ouvrage « Marocanité du Sahara, réalités et contrevérités sur le conflit : guide pour un plaidoyer efficace » de son auteur Mustapha El Khalfi vient de paraître en langues arabe, française, anglaise et espagnole.

– Casablanca : La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) a organisé son Forum Adhérents, au siège de la CFCIM à Casablanca, sur le thème ‘‘Nouvelle dynamique du Groupe CDG impulsée par son nouveau modèle économique’’, animé par Abdellatif Zaghnoun, DG de la Caisse de Dépôt et de Gestion.

– Essaouira : Une journée d’étude articulée autour de la thématique de la médiation familiale aura lieu le 21 novembre prochain, à l’initiative de l’Association féminine El Khir.

– Rabat : La nouvelle saison culturelle de l’Institut français 2019-2020 a été lancée sous le signe « Le goût du partage », avec une programmation riche et diversifiée marquée par des inédits et des événements phares.

– Rabat : L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre Maroc (ESVT MAROC), a organisé, ce mardi 15 octobre, une rencontre dans le cadre du projet ‘‘Mobilisation de la société civile pour renforcer le dialogue pour la résilience aux changements climatiques au Maroc et en Tunisie’’ (MSC3).

– Fès : L’entreprise et le droit de l’environnement est le thème d’un colloque international qui se tiendra les 13 et 14 décembre prochain, à l’initiative de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.

– Paris : Pour sa 116ème édition, le très renommé Salon d’Automne a proposé, du jeudi 10 au dimanche 13 octobre 2019, une importante programmation culturelle alliant conférences, débats, musiques, défilés de mode, performances.

– Maroc : Le livre du docteur Mustapha Saha « Haïm Zafrani, penseur de la diversité » est disponible dans les librairies.

– Marrakech-Safi : Le Conseil régional a approuvé, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre, un projet de convention de partenariat relative au programme de valorisation du site archéologique Ighoud et de son environnement.

– Erfoud : « Palmier Dattier, levier de l’emploi et pilier de l’économie oasienne » est le thème choisi pour le 10ème Salon international des dattes (SIDATTES-2019), qui se tiendra du 24 au 27 octobre sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

– Casablanca : Le groupe Attijariwafa bank a organisé, ce 15 octobre à 8h30 au siège de la banque, une conférence animée par Dominique Steiler, Consultant international, ayant pour thème ‘‘Paix Economique et Bien Commun’’, au profit des 100 DRH de la clientèle corporate d’Attijariwafa bank et de ses filiales spécialisées.

– Maroc : ‘‘Le Royaume a connu ces dernières années des progrès en matière de promotion de la musique classique à travers les évènements et les concerts organisés par l’Orchestre philharmonique du Maroc et l’Orchestre symphonique royal’’, a affirmé Marouan Benabdellah, virtuose marocain du piano, dans un entretien à l’agence MAP.

– Lima : L’ambassade du Maroc au Pérou a participé, récemment, à la première édition de la Foire Internationale Saveurs et Cultures du Monde, avec un stand attractif et bien distingué.

– Marrakech-Safi : La 8ème édition du Forum régional des arts de la femme, se tient du 10 octobre au 16 novembre dans la région, sous le thème « Le rôle des femmes marocaines dans la sauvegarde du patrimoine national matériel et immatériel ».

– Maroc : Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) lance sa campagne annuelle de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein durant le mois d’octobre.

– Rabat : L’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a rendu hommage, ce mardi, au corps enseignant de la langue amazighe, et ce à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants.

– Marrakech : La ville abrite jusqu’au 2 novembre prochain à la galerie David Bloch, l’exposition « Hors sol » du plasticien français Vincent Abadie Hafez, l’un des fondateurs de la calligraphie urbaine.

– Casablanca : Futur.e.s in Africa – l’événement dédié à l’innovation digitale comme levier de transformation des territoires – revient pour une nouvelle édition les 28 & 29 octobre 2019 sous le thème ‘‘territoires durables’’.

– Marrakech : Le Directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’académie de Limoges, Pr. Marc Moyon animera ce jeudi soir, à la Faculté des Sciences et Techniques relevant de l’Université Cadi Ayyad, une conférence sous le thème « Manuscrits scientifiques arabes de l’Afrique subsaharienne: quelques éléments quantitatifs ».

– Casablanca : L’événement ‘‘Printing Days’’ a eu lieu du 10 au 12 octobre au Club Paradise, offrant ainsi l’opportunité de découvrir les dernières solutions et applications du marché du Printing.

– Khouribga : La première édition du Festival pluridisciplinaire « Mine d’Art » se tient du 11 au 19 octobre, à l’initiative de Act4community Khouribga du Groupe OCP.

– Marrakech : L’Instituto Cervantes présente l’exposition d’art contemporain « Lieux partagés » de l’artiste espagnole Arancha Goyeneche, et ce jusqu’au 6 novembre.

– Aïn Taoujdate : ‘‘Potentialités génétiques du figuier au Maroc et opportunités de valorisation’’ est le thème d’une journée portes-ouvertes, qui aura lieu ce 16 octobre au domaine expérimental.

– Marrakech : La 20ème édition du festival d’astronomie s’est déroulée récemment, avec un focus particulier sur la contribution considérable des femmes au développement des sciences, notamment l’astronomie.

– Tiznit : Le ministère de la Culture et de la Communication (Département de la culture) organise du 10 au 16 octobre la deuxième édition du forum d’Afoulay pour le théâtre amazigh.

– Marrakech : Le 1er Symposium international sur la Sainteté et le culte judéo-musulman au Maroc sera organisé du 29 au 31 mars prochain.