– Rabat : L’Académie du Royaume du Maroc organise, ce jeudi, une conférence sous le thème « l’expérience de modernisation de la Corée du Sud: des leçons essentiels pour les pays en voie de développement »

– Oulad Teima : La 6ème édition du Festival de théâtre de Houara se tiendra, du 7 au 10 novembre, sous le thème « Le théâtre, une plate-forme de coexistence et de tolérance ».

– El Jadida : Le Pôle Edition & Débats de la Fondation Attijariwafa bank organise une conférence régionale sous le thème « L’apport d’Al Farabi à la pensée universelle », le jeudi 7 novembre 2019 à 17h00 à l’Université Chouaib Doukkali.

– Tiznit : La 8ème édition du festival International du cinéma pour tous se tiendra, du 22 au 24 novembre, en partenariat avec les Conseils communal et provincial de la ville.

– Beni-Mellal : La cérémonie de signature de l’ouvrage intitulé « Autiste je suis » de Badreddine Aitlekhoui et la projection du film « Don’t forget me » de Jackie Spinner ont eu lieu, lundi soir, à la librairie « les grands arbres ».

– Rabat : L’impact potentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) sur les économies maghrébines va dominer les débats d’un séminaire régional qui sera organisée les 11 et 12 novembre par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Union du Maghreb Arabe (UMA).

– Casablanca : Le film « Braquage à la marocaine », premier long-métrage d’Ahmed Tahiri Idrissi, a été projeté, lundi soir, en avant-première, deux jours avant sa sortie dans les salles.

– Bruxelles (Belgique) : A l’occasion de la commémoration du 44ème anniversaire de la Marche Verte, le Consulat Général du Royaume a organisé, du 4 au 6 novembre, une exposition au sein du Consulat sous le thème « les traditions ancestrales du Sahara marocain aux couleurs de notre étoile, de Laâyoune à Bruxelles ».

– Merzouga : Une exposition itinérante de photos d’animaux, illustrant la splendeur et la beauté de la faune marocaine, fait escale, du 3 novembre au 31 décembre, à l’initiative de l’Association marocaine des photographes animaliers.

– Rabat : Une conférence internationale sur le thème « Politiques et Droit de la Concurrence, expériences nationales et partenariat international », aura lieu les 13 et 14 novembre courant, à l’initiative du Conseil de la Concurrence.

– Rabat/Casablanca : L’Institut français du Maroc organise, ces 8 et 9 novembre dans les 2 villes, la « Nuit des philosophes », une manifestation culturelle qui rassemble un public divers, jeune, passionné ou amateur.

– Boulemane : « Le tourisme rural et les enjeux du développement durable » est le thème du colloque national qui aura lieu, ce jeudi à Boulemane, avec la participation d’universitaires et de professionnels.

– Essaouira : La ville abrite, du 8 au 10 novembre, le Salon des produits du terroir et de l’élevage, baptisé « Agri Days Essaouira ».

– Madagh (Province de Berkane) : La Tariqa Qadiriya Boutchichiya et la fondation Al Moultaqa organisent, du 6 au 10 novembre courant, la 14ème édition de la Rencontre mondiale du soufisme.

– Paris (France) : Le Maroc prend part à une nouvelle édition du Salon mondial du bâtiment (BATIMAT), qui se tient cette semaine au parc des expositions de Villepinte.

– Madrid (Espagne) : Le Prix national espagnol de littérature dramatique édition 2019 a été attribué au dramaturge espagnol, Alberto Conejero López, pour son oeuvre « La geometría del trigo » (la géométrie du blé), a annoncé le ministère de la Culture et des sports.

– Chefchaouen : L’exposition patrimoniale itinérante « Plus d’un siècle d’inventaire du patrimoine culturel » a été ouverte à la galerie d’Al-Sayyida al-Horra dans la casbah historique de la ville, et ce jusqu’au 20 novembre.

– Casablanca : Inforisk Dun&Bradstreet a organisé une conférence, ce jeudi 7 novembre, pour présenter le programme mondial Dun Trade, première initiative privée de mutualisation des comportements de Paiement, en réponse à la problématique des délais de paiement au Maroc.

– Marrakech : La 9ème édition des Rencontres et musiques soufies de « Samaa Marrakech » aura lieu du 28 novembre au 1er décembre prochain, sous le thème « Par le Samaa se révèle la liberté de l’être et l’humanité de l’Homme ».

– Paris (France) : Le Prix Goncourt 2019 a été décerné à Jean-Paul Dubois pour son roman « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon ».

– Marrakech : Oasis festival annonce les dates de l’édition 2020, du 11 au 13 septembre, et les billets sont mis en vente depuis le mercredi 30 octobre à midi, avec un nombre limité de earlybird.

– Laâyoune : La Foire régionale de l’artisanat, organisée par la Chambre d’artisanat de Laâyoune-Sakia El Hamra à l’occasion du 44ème anniversaire de la Marche verte, a ouvert ses portes, sous le signe « Les produits d’artisanat, un patrimoine au service du développement ».

– Paris : L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la Culture (Unesco), tient du 12 au 27 novembre, sa Conférence générale avec pour mot d’ordre « tracer les contours de la future coopération multilatérale ».

– Smara : La ville accueille, du 5 au 7 novembre, la troisième édition du Festival « Taghrawin-Tente de tolérance », organisée dans le cadre des festivités marquant la célébration du 44ème anniversaire de la Marche verte sous le slogan « Coopération et sincérité, piliers du développement ».

– Maroc : Le département de l’Energie et des mines a procédé au lancement de son nouveau portail web dont le but est de promouvoir l’image et les réalisations du ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement et d’asseoir sa notoriété tout en partageant sa vision, ses missions, ainsi que ses grands chantiers à court, moyen et long termes.

– Tunis : Le cinéma marocain s’est illustré lors de la 30ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), organisée du 26 octobre au 2 novembre dans la capitale tunisienne, en décrochant un grand nombre de prix.

– Le Caire : La 3ème édition de la Semaine arabe du développement durable, plus grande plateforme régionale arabe pour débattre des moyens de réaliser les objectifs de développement durable 2030 dans la région, s’est ouverte, en présence de 1500 hauts responsables, experts et décideurs concernés par le développement au niveau de la région arabe.

– Marrakech : L’Institut Supérieur d’Ingénierie et des Affaires (ISGA) annonce la 5ème édition de son Forum Entreprises Solidaires, qui se tiendra le samedi 23 novembre prochain.

– Rabat/Casablanca/Tanger/Agadir : Organisée par les Ambassades de Suède, de Norvège, de Finlande et du Danemark, la Semaine du Film Nordique se déroulera du 11 au 14 novembre.

– Paris (France) : L’Académie française a décerné son Grand prix du roman, doté de 10 000 euros, à Laurent Binet pour son oeuvre « Civilizations ».

– Oslo (Norvège) : « Les libertés individuelles au Maroc » est le thème d’une conférence-débat organisée récemment, avec la participation d’un aréopage constitué d’intellectuels, d’académiciens et d’acteurs de la société civile marocains et étrangers.

– Maroc : ‘‘Le Sahara marocain : L’espace et le temps’’, est un nouveau livre de Hubert Seillan, paru récemment aux éditions ‘‘La Croisée des Chemins’’, où l’auteur dresse l’identité marocaine du Sahara ‘‘sans apriori’’, en faisant appel à la Géographie et à l’Histoire.

– Rabat : La capitale abritera du 1er au 3 décembre 2019 la 4ème édition de l’Africa Security Forum, un événement d’envergure internationale qui offrira durant 3 jours un espace de réflexion et de convergence des initiatives, afin d’apporter des réponses concrètes et adaptées aux enjeux auxquels le Continent doit faire face – aujourd’hui comme demain.

– Casablanca : Industrie du Maroc Magazine organise la ‘‘Global Industry 4.0 Conference’’ sur le thème de ‘‘L’Industrie 4.0 comme nouveau modèle industriel’’, et ce le 13 novembre 2019 au Palmeraie Country Club de Bouskoura.

– Berlin (Allemagne) : Les travaux de la Fédération mondiale des anciens combattants (FMAC), tenus la semaine dernière dans la capitale allemande, ont été marqués par une participation remarquable du Maroc.

– Tanger : La pièce de théâtre « Al Maouj Arham », de la troupe de théâtre des pensionnaires de la prison centrale de Kénitra, a remporté le grand prix de la 3ème édition du Festival national du théâtre dans les établissements pénitentiaires.

– Rabat : Une cinquantaine d’artistes et DJs, dont 17 marocains participent à la 6-ème édition de Visa for Music, premier salon professionnel et festival des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, qui se tiendra du 20 au 23 novembre.

– Tunis : Le film marocain « Adam » de la réalisatrice Mariam Touzani a été projeté dans le cadre de la compétition officielle de la 30è édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

– Hambourg (Allemagne) : L’artiste plasticien Marocain El Imam Djimi présente, du 24 octobre au 19 décembre, son exposition itinérante « Azalay des gravures rupestres » à l’invitation du Club des langues (Prolinguis).

– Casablanca : La Compagnie Marocaine des Œuvres et Objets d’Art débute sa saison artistique par une vente d’automne, qui se tiendra ce mercredi 6 novembre à 17 heures.

– Charjah (EAU) : La 38ème édition du Salon international du livre de se tient actuellement, et jusqu’au 9 novembre, avec la participation de 81 pays dont le Maroc.

– Andalousie (Espagne) : La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée à Séville braque les projecteurs sur le Maroc tout au long du mois de novembre par une programmation éclectique afin de mettre en avant la diversité des valeurs culturelles marocaines et la richesse du patrimoine national.

– Mhamid al Ghizlane : La dixième édition du festival international « Taragalte » aura lieu du 1er au 3 novembre prochain, sous le thème « Sagesse des dunes ».

– Tétouan : La ville abritera, du 1er au 3 novembre, la 10ème édition du Festival international des musiciens non et mal-voyants, qui rend hommage à l’artiste Abdelfattah Ngadi, indique l’Association Louis Braille pour les personnes aveugles.

– Casablanca : Dans le cadre de la visite d’une délégation officielle de professionnels Ghanéens des filières de l’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche au Maroc, l’ambassade du Ghana au Maroc organise une ‘‘Rencontre Networking’’ sur ‘‘Les Opportunités d’affaires en agriculture au Ghana’’, et ce le jeudi 7 novembre 2019 de 9h à 12h à l’hôtel Radisson Blu.