– Allemagne : La Conférence de Munich sur la sécurité se tiendra ces vendredi et samedi.

– Pérou : Les exportations de cuivre du pays en 2019 se sont élevées à 13,89 milliards de dollars, un chiffre qui représente une baisse de 7% par rapport à 2018 (14,93 milliards de dollars), a indiqué l’Association péruvienne des mines, du pétrole et de l’énergie

– France : Le taux de chômage a nettement baissé en 2019, de 0,7 point, pour s’établir à 8,1% à la fin de l’année, marquant son plus bas niveau depuis 2008, selon les données publiées jeudi par l’Insee.

– Argentine : Le gouvernement du président péroniste Alberto Fernandez a pris la décision de geler le processus de recrutement et de nomination au sein des agences et départements de l’État pendant 180 jours, selon un décret publié au Journal officiel.

– Grande Bretagne : Le ministre britannique des Finances, Sajid Javid, a démissionné lors du premier remaniement depuis le Brexit, a annoncé son porte-parole.

– Etats-Unis : Au terme des deux premiers rounds de la primaire du parti démocrate américain, deux candidats radicalement opposés, Buttigieg, et Sanders, ont su tirer leur épingle du jeu, alors que plusieurs ténors sont à la traîne, laissant présager bien des surprises dans une course plus incertaine que jamais.

– Portugal : Le ministre de l’Environnement, Joao Matos Fernandes, a affirmé que 168 millions d’euros seront consacrés cette année à la préservation de l’espace forestier.

– UE : L’économie européenne devrait se maintenir sur une trajectoire régulière de croissance modérée, estime la Commission européenne dans ses prévisions économiques de l’hiver 2020 publiées ce jeudi.

‘- Japon : Un homme âgé de 112 ans s’est vu décerner le titre de nouveau doyen masculin de l’humanité par le Guinness des records.

– Thaïlande : Les exportations de riz ont nettement chuté pour la troisième année consécutive, éloignant ce pays d’Asie du Sud-Est de son titre de premier exportateur de cette céréale.

– Chine : En vue d’enrayer la propagation de l’épidémie de pneumonie virale, désormais appelée Covid-19, plusieurs provinces et villes du pays ont annoncé, ce jeudi, que tout individu qui transgresserait les règles de quarantaine ou dissimilerait les symptômes liés au coronavirus sera placé sur une “liste noire du crédit”.

– Allemagne : Le pays a comptabilisé 495,6 millions de nuitées en 2019, ce qui constitue une augmentation de 3,7% par rapport à 2018, enregistrant ainsi sa dixième année record d’affilée, selon l’Office fédéral allemand de la statistique.

– Espagne : La police nationale a annoncé le démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie pyramidale, qui aurait extorqué à ses victimes une somme totale de 12 millions d’euros.

– Etats-Unis : Le sénateur progressiste Bernie Sanders est arrivé en tête de la primaire démocrate du New Hampshire suivi de près du jeune maire centriste Pete Buttigieg, tandis que l’ancien vice-président Joe Biden, longtemps favori des sondages, a dégringolé à la cinquième place, et deux candidats ont quitté la course, selon les projections des principales chaînes de télévisions américaines.

– Portugal : L’Académie pour la rencontre des cultures et religions (APECER), une structure qui vise à “promouvoir le dialogue culturel et interreligieux”, vient d’être créée, à l’initiative de l’Université de Coimbra.

– Macédoine du Nord : Le Parlement a ratifié, à une large majorité, l’accord d’adhésion du pays à l’Organisation du traité atlantique nord (OTAN).

– Etats-Unis : La fusion entre les groupes américains T-Mobile et Sprint, d’une valeur de 26 milliards de dollars, a été approuvée cette semaine, mettant fin à une tentative de plusieurs années de combiner les troisième et quatrième opérateurs de télécoms des États-Unis.

– Espagne : Le gouvernement espagnol a abaissé ses prévisions de croissance du PIB, qui devrait s’établir à 1,6% en 2020, contre 1,8% prévu auparavant, conformément au nouveau cadrage macro-économique du projet de loi des Finances pour 2020, que l’exécutif veut faire adopter avant l’été.

– Espagne : Le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne sont attendus le 21 avril à Washington pour une visite d’Etat, a annoncé la Maison Blanche.

– Espagne : La compétitivité extérieure de l’économie s’est améliorée au quatrième trimestre 2019 vis-à-vis des pays de la zone euro, des pays du BRICS et de l’OCDE, indique le ministère de l’Industrie, du commerce et du tourisme.

– Finlande : Environ 19 000 jeunes ont besoin de traitement contre la dépression ou l’anxiété chaque année, indiqué un nouveau rapport ministériel, précisant que 60% de ces jeunes, âgés de 13 à 18 ans, reçoivent actuellement un traitement, soit en soins de santé primaires, soit en soins médicaux spécialisés.

– Chine : Des entreprises étrangères implantées dans le pays ont fait don de plus de 1,32 milliard de yuans (189 millions de dollars) en espèces et en matériel pour contribuer aux efforts de la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé l’Association des entreprises à investissements étrangers en Chine.

– Portugal : Une série de mesures ont été prises par la mairie de Lisbonne visant à conditionner la circulation automobile au centre-ville, dans un souci de lutte contre la pollution atmosphérique et de préservation de la qualité de l’air.

– Brésil : La forte tempête qui s’est abattue sur Sao Paulo au cours de cette semaine a provoqué le chaos dans la plus grande ville brésilienne, avec des routes principales coupées, des quartiers complètement inondés et des lignes de métro et de train suspendues.

– Inde : Le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump effectueront une visite dans le pays les 24 et 25 février, a annoncé la Maison Blanche.

– Espagne : Le président du gouvernement de la communauté autonome du Pays Basque, Iñigo Urkullu, a convoqué des élections régionales anticipées pour le 5 avril prochain.

– UE : La Commission européenne envisage une réglementation contre la désinformation en ligne, un phénomène qui peut poser des problèmes de sécurité, a indiqué lundi la vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence, Vera Jourova.

– Etats-Unis : Le département de la Justice a inculpé quatre membres du renseignement militaire chinois pour le piratage de l’agence de crédit Equifax en 2017, une violation de données massive qui avait compromis les informations personnelles de près de 150 millions d’Américains.

– OCDE : La croissance dans la zone est stable mais inférieure à la tendance, selon les indicateurs composites avancés (ICA), qui ne reflètent toutefois pas l’impact négatif potentiel de la nouvelle épidémie de coronavirus.

– Australie : Des centaines de milliers de chauves-souris ont envahi la petite ville d’Ingham, dans le Queensland (nord-est), provoquant la panique parmi les 4 600 habitants de la petite bourgade.

– Etats-Unis : Robert Conrad, acteur américain connu pour son rôle dans les séries télévisées “Les mystères de l’Ouest” et “Les têtes brûlés”, est décédé samedi dernier à l’âge de 84 ans.

– Pérou : La balance commerciale du pays a enregistré un excédent de 6,614 milliards de dollars l’année dernière, selon les chiffres révélés par la Banque centrale.

– Australie : Le gouvernement devrait présenter un plan visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, avant la 26ème conférence annuelle de l’ONU sur le climat (COP26), qui se tiendra à Glasgow du 9 au 20 novembre 2020, a annoncé le ministre australien de l’Environnement, Angus Taylor.

– Europe centrale et orientale : Le groupe France AXA, spécialiste de l’assurance et de la gestion d’actifs, a annoncé la conclusion d’un accord en vue de céder ses activités en Pologne, République Tchèque et Slovaquie à UNIQA Insurance Group AG.

– FMI : La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a annoncé le départ du premier directeur général adjoint de l’institution financière internationale, David Lipton, qui quittera ses fonctions à la fin du mois, après près de neuf ans dans le poste.

– Monde : Chaque jour, près de 3 700 personnes meurent dans des accidents de la circulation, “soit l’équivalent de sept crash de gros avions de ligne”, a alerté à Genève le représentant spécial de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt.

– Chili : L’Institut national de la statistique (INE) a annoncé que l’Indice des prix à la consommation (IPC) de janvier a enregistré une hausse de 0,6%, soit le taux d’inflation le plus élevé d’un mois de janvier depuis 1998, lorsque celle-ci avait atteint 0,7%.