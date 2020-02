Dislog Group continue son intégration industrielle et annonce l’acquisition, sous réserve de l’obtention de l’accord des autorités marocaines de la concurrence, de 100% de Fater Maroc, leader national de la production de l’eau de Javel. Le Management annonce un programme de développement industriel sur plusieurs catégories de produits d’entretien maison en format liquide et en pâte.

A ce titre, Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir été choisis parmi plusieurs candidats afin de reprendre les destinées de Fater. Ceci est pour moi un retour aux sources dans la mesure où je faisais partie de l’équipe qui avait lancé la marque « Ace » du temps où j’étais collaborateur chez P&G. Notre projet consistera donc à faire grandir cette usine en y intégrant au sein de ce beau complexe industriel à Mohammedia, plusieurs lignes de productions supplémentaires sur les produits d’entretien de Maison”.

Fater Italie a été conseillée dans cette transaction par BMCI Corporate Finance sur le volet financier et par le cabinet Bennani & Associés sur le volet juridique.

Dislog Group a été conseillée par Burj finances sur le volet financier et par M. Rachid Hilmi du cabinet Hilmi Law Firm sur le volet juridique.

A propos de Dislog Group :

Lancé en 2005, Dislog Group est un holding industriel marocain qui offre des services à 360 degrés sur l’ensemble de la chaîne de valeur logistique, commerciale et marketing pour les produits de grande consommation.

Depuis sa création, Dislog Group a développé des partenariats durables avec des multinationales et groupes marocains leaders. Ainsi, Dislog Group est le distributeur des marques :

Tide, Ariel, Pampers, Head & Shoulders, Coty, Gillette, Ace, Duracell, Aicha, Dari, Mars, Snickers, Kellogg’s, Pringles, Miyaz, Selman, Samar, Carte noire, Duracell, Fine, Freska …

Le Groupe Dislog opère pour ses partenaires, sur l’ensemble des canaux de distribution : détail, gros, demi-gros, moderne. Son empreinte logistique est considérée comme la meilleure du pays et s’appuie sur un réseau de 26 entrepôts et 780 véhicules. Sa force de vente effectue chaque jour 5 000 visites clients et génère 3 000 factures clients couvrant à travers ces opérations de distribution 72 000 points de vente.

Dislog Group emploie 1 500 personnes à travers ses différentes filiales et va générer en 2020

un flux d’opérations financières de 3 Milliards de DHS.

A propos de Fater Maroc :

Fater, une entreprise italienne spécialisée dans l’industrie de la javel. Installé au Maroc depuis 2014, l’entreprise italienne produit et distribue dans 39 pays, sur les marchés d’Europe occidentale et de la zone CEEMEA, les produits de la marque ACE Neoblanc et Comet. ACE est leader sur le marché marocain avec environ 50% de part de marché et 50 millions de litres écoulés annuellement, pour un marché estimé à 700 millions de dirhams.

La filiale marocaine du groupe italien (Fater Maroc) revendique un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de dirhams.

A propos de Fater Italie :

Fater S.p.A. est une société italienne, une joint-venture entre Procter & Gamble et Angelini Group.

Elle fabrique et distribue les produits de marque ACE Neoblanc et Comet dans 39 pays sur les marchés d’Europe occidentale et Ceemea. En Italie, elle élargit le marché des produits d’hygiène personnelle depuis la fin des années 50 et elle produit et commercialise désormais des produits de marque tels que Pampers, LINES, LINES Specialist et Tampax.

Fater S.p.A. est une entreprise dynamique qui investit dans l’innovation autour de 4% de son chiffre d’affaires annuel. Les compétences partagées des consommateurs et des marchés et la recherche d’efficacité sont les moteurs de la croissance à long terme. Les usines de production se trouvent à Pescara et Campochiaro (CB) en Italie et à l’étranger à Porto (Portugal) Mohammedia (Maroc) et à Gebze (Turquie). Fater S.p.A. emploie 1 400 personnes et revendique un chiffre d’affaires de 915 millions d’euros