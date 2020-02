– Suisse : Le Salon international de l’automobile de Genève, dont la 90ème édition devait se tenir du 5 au 15 mars, a été annulé comme d’autres manifestations dans le pays en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le Conseil fédéral.

– Espagne : L’excédent de la balance des comptes courants du pays a atteint 23,9 milliards d’euros en 2019, en hausse de 2,6% par rapport à l’année précédente, indique vendredi la Banque d’Espagne.

– Russie-Turquie : Les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont souligné ce vendredi, dans un entretien téléphonique, l’importance de renforcer la coordination entre les ministères de la Défense des deux pays au sujet de la situation dans la province syrienne d’Idlib, a indiqué le Kremlin.

– Norvège : La branche de gestion d’actifs du groupe bancaire DNB doit compenser environ 180 000 clients pour avoir surchargé les investisseurs en fonds, a établi ce vendredi la Cour suprême dans une affaire jugée historique pour l’industrie du pays scandinave.

– Espagne : Un avion de l’armée de l’air a chuté, ce jeudi, en mer Méditerranée devant la Manga del Mar Menor, une lagune d’eau salée située dans la région de Murcie (sud-est de l’Espagne), rapporte l’agence EFE.

– Norvège : L’énorme fonds souverain, le plus gros au monde, a affiché des “résultats historiques” l’an dernier avec un rendement de 1 692 milliards de couronnes (165 milliards d’euros), a annoncé ce jeudi la Banque de Norvège.

– Etats-Unis : L’ancien vice-président Joe Biden a une avance de 18 points d’écart sur ses principaux adversaires démocrates à la présidentielle en Caroline du Sud, selon un sondage.

– Roumanie : Le libéral Florin Citu a été nommé au poste de Premier ministre par le président roumain, Klaus Iohannis.

– Irak : Les écoles, universités, cinémas et cafés étaient fermés ce jeudi, alors qu’un premier cas de coronavirus a été détecté Bagdad, deuxième capitale la plus peuplée du monde arabe.

– Canada : Le premier ministre Justin Trudeau a jugé inacceptables les actes de manifestants qui ont mis le feu près d’une voie ferrée à Belleville en Ontario (centre-est), alors qu’un train de marchandises y circulait.

– Genève (Suisse) : L’édition 2020 du Salon International de la Haute Horlogerie “Watches & Wonders Geneva (ex-SIHH)”, prévue du 25 au 29 avril, a été annulée en raison de la propagation du coronavirus, indique la Fondation de la haute horlogerie (FHH), organisatrice de la manifestation.

– Grande Bretagne : La justice a rendu ce jeudi son verdict contre l’élargissement de l’aéroport d’Heathrow à Londres, donnant ainsi raison aux militants écologistes qui ont lutté contre la construction d’une nouvelle piste de l’aéroport pour ses effets néfaste sur l’environnement.

– Brexit : Le Royaume-Uni a averti, ce jeudi, l’Union européenne (UE) qu’il s’éloignerait des négociations commerciales sur leurs futures relations dès le mois de juin, à moins que Bruxelles ne lui fournisse un “aperçu général” sur le prochain accord.

– Russie : Le pays a réussi à inverser la tendance à la fuite des cerveaux en créant les conditions pour que ces personnes réussissent dans leurs pays, a affirmé ce jeudi le président russe, Vladimir Poutine.

– UE : La Commission européenne a averti sur les niveaux élevés de la dette publique qui représentent “une source de vulnérabilité” dans certains Etats membres de l’Union.

– Coronavirus : Le nombre quotidien des nouveaux cas dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

– Pologne : Le président Andrzej Duda, qui brigue un deuxième mandat en mai, a signé une loi accordant aux retraités un 13ème mois et a promis un 14ème mois pour l’année prochaine.

– Inde : Au moins 24 personnes ont été tuées, dont trois enfants, dans un accident de bus qui a chuté, mercredi matin, dans la rivière de Mej dans le district de Bundi au Rajasthan (nord de l’Inde), ont annoncé des responsables locaux.

– Chine : Le pays a prévu un large plan de soutien aux petites et moyennes entreprises asphyxiées par l’épidémie liée au nouveau coronavirus, incitant les banques à leur octroyer des prêts préférentiels, a indiqué mardi un communiqué du gouvernement chinois.

– Inde : Le pays domine toujours la liste des zones urbaines les plus polluées au monde avec 14 sur les 20 premières villes, selon un rapport publié par la branche de recherche de la société suisse IQAir.

– Australie : L’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) pourrait pénaliser l’économie du pays plus que la récente saison des feux de brousse, qui a fait 34 morts et brûlé plus de 18 millions d’hectares, a souligné le Trésorier australien, Josh Frydenberg.

– Etats-Unis : Le premier essai clinique d’un éventuel traitement contre le nouveau coronavirus (COVID-19) est en cours dans le Nebraska et devrait à terme inclure 400 patients dans 50 endroits à travers le monde, ont annoncé des responsables.

– Canada : Le groupe minier Teck Resources a décidé d’abandonner son projet d’exploitation de sables bitumineux, dans l’ouest du pays nord-américain, d’un investissement de 20,6 milliards de dollars mais largement décrié pour ses éventuelles incidences sur l’environnement.

– Italie : Les six pays voisins “se sont engagés à garder ouvertes leurs frontières, car les fermer serait une erreur et disproportionné”, a annoncé le ministre italien de la Santé Roberto Speranza, à l’issue d’une rencontre à Rome avec ses homologues.

‘- Canada : La Cour d’appel de l’Alberta (ouest) vient de se prononcer contre la Taxe carbone, une mesure phare imposée par l’exécutif canadien aux provinces ayant contesté son plan de lutte contre les changements climatiques.

– Etats-Unis : Le secrétaire d’Etat Michael Pompeo a critiqué la réponse de la Chine et de l’Iran au nouveau coronavirus, affirmant que la suppression des informations sur l’infection aurait pu compromettre les efforts mondiaux de lutte contre l’épidémie.

– Corée du Sud : Le président Moon Jae-in a exprimé, cette semaine, son inquiétude face à la propagation du coronavirus dans son pays, qui compte désormais près d’un millier de cas de contamination.

– Royaume Uni-UE : Les 2 parties ouvriront le premier round des négociations sur leur relation post-Brexit le 2 mars à Bruxelles, a indiqué le négociateur de chef pour l’UE, Michel Barnier.

– Afghanistan : La trêve partielle décrétée samedi entre les talibans, les Etats-Unis et les forces afghanes tenait encore cette semaine, avec une forte diminution des hostilités, ont annoncé des sources sécuritaires.

– Espagne : Le gouvernement a adopté un décret royal visant à prendre une batterie de mesures pour garantir aux agriculteurs et éleveurs des prix “justes” devant leur permettre de couvrir les coûts de production, et éliminer la “vente à perte”.

– Chine : L’UE cofinance la livraison de plus de 25 tonnes d’équipements de protection individuelle pour faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé la Commission européenne.

– Portugal : Les établissements touristiques du pays ont enregistré en 2019, 27 millions de touristes et 69,9 millions de nuitées, soit des augmentations annuelles de 7,3% et 4,1% respectivement, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INE).

– Iran : Le vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi, a été contrôlé positif au nouveau coronavirus, a indiqué cette semaine un responsable du ministère.

– Etats-Unis : Katherine Johnson, une mathématicienne qui a calculé les trajectoires des fusées et les orbites terrestres pour les premières missions spatiales de l’agence spatiale américaine NASA, dont le parcours a été honoré dans le film à succès “Hidden Figures” (2016) dédié aux pionnières afro-américaines de l’espace, est décédée à l’âge de 101 ans.

– Grande Bretagne : Le Premier ministre Boris Johnson a averti qu’il serait prêt à renoncer aux négociations commerciales avec l’Union européenne (UE) si Bruxelles insiste sur un accord qui compromet la capacité du Royaume-Uni de fixer ses propres règles.

– Norvège : Deux groupes écologiques ont appelé la Cour suprême de Norvège à se prononcer sur la légalité de l’attribution par l’Etat de certaines licences pétrolières dans l’Arctique, dans une affaire qui pourrait bloquer les projets de développement de l’industrie pétrolière du royaume scandinave.

– Grande Bretagne : La justice a entamé, cette semaine, l’examen de la demande d’extradition du fondateur de WikiLeaks Julian Assange, vers les Etats Unis où il est accusé de tentative de piratage d’informations diplomatiques et de violation de la loi anti-espionnage.

– Roumanie : La Commission européenne, garante de la concurrence en Europe, a autorisé lundi une aide au sauvetage roumaine de plus de 36 millions d’euros en faveur de la compagnie aérienne publique nationale TAROM.