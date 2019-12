– Multisport : Les Américains LeBron James (basketball) et Serena Williams (tennis) ont été nommés athlètes masculin et féminin de la décennie par l’Associated Press.

– Formule E : Arrivée cette année en compétition, l’équipe Porsche s’est illustrée dès le premier E-Prix de la saison, à Ad Diriyah, en Arabie Saoudite, en montant sur son premier podium.

– Football : L’Ecossais David Moyes a été nommé au poste d’entraîneur en remplacement de Manuel Pellegrini, a annoncé ce dimanche le club londonien.

– Football : Les Glasgow Rangers sont allés battre samedi leurs rivaux du Celtic, leur première victoire (2-1) à l’extérieur depuis neuf ans dans le bouillant derby écossais.

– Boxe : L’Américain Gervonta Davis a remporté le titre vacant de champion WBA dans la catégorie poids légers, après avoir battu le Cubain Yuriorkis Gamboa, samedi au State Farm Arena d’Atlanta.

– Basketball : Zach Randolph, sélectionné deux fois au NBA All-Star au cours de sa carrière, a annoncé samedi qu’il prenait sa retraite après 17 ans de compétition.

– Boxe : Le Canado-Haïtien Jean Pascal a conservé, samedi au State Farm Arena d’Atlanta, son titre de champion WBA dans la catégorie poids mi-lourds, en s’imposant face au Suédois Badou Jack au terme d’un duel serré, décidé aux points.

– Football : Javier Tebas a été officiellement élu pour quatre ans président de la Ligue espagnole de football, poste qu’il occupe déjà depuis 2013.

– Ski : Le grand espoir du ski alpin suisse Marco Odermatt a été opéré du ménisque externe du genou droit lundi et pourrait reprendre la compétition avant la fin de la saison, a indiqué la fédération suisse.

– Basketball : Le meneur du Thunder d’Oklahoma Dennis Schroder a écopé d’une amende de 25 000 dollars pour avoir intentionnellement touché un arbitre, a annoncé samedi la NBA.

– Football : L’AS Monaco a annoncé samedi soir le limogeage de son entraîneur portugais Leonardo Jardim, revenu au club en janvier 2019, et son remplacement par l’ancien sélectionneur espagnol Robert Moreno qui prendra « ses fonctions en début de semaine » et jusqu’en juin 2022.

– Tennis : Le Britannique Andy Murray ne participera pas au prochain Open d’Australie (20 janvier-2 février) en raison d’une blessure à l’aine, a annoncé ce samedi soir son agent, Matt Gentry.

– Football : West Ham a décidé ce samedi de se séparer de son entraîneur chilien Manuel Pellegrini, après une défaite contre Leicester (2-1).

– Rugby : Abdennasser Bougja, tête de liste pour l’élection du bureau directeur de la Fédération royale marocaine, a appelé ce samedi à tenir d’urgence l’Assemblée générale extraordinaire de l’instance fédérale dans le but de surmonter la situation de vacance qui entrave le bon fonctionnement du bureau directeur.

– Football : Le milieu de terrain du FC Barcelone, Carles Aleña, a été prêté au Betis Séville jusqu’à la fin de la saison 2019-2020, ont annoncé samedi les deux clubs.

– E-racing : Vivo Energy Maroc lance la « Shell V-Power Virtual Cup », la première compétition nationale de E-racing, une opération inédite qui se déroule sur 8 villes du 26 décembre 2019 au 31 mars 2020.

– Football : Le Portugais Jesualdo Ferreira a signé en tant qu’entraîneur de Santos en remplacement de l’Argentin Jorge Sampaoli, qui a démissionné mi-décembre, a annoncé le club brésilien.

– Football : Le buteur norvégien de 19 ans du RB Salzbourg Erling Braut Haaland a été recruté par Dortmund jusqu’en juin 2024, a annoncé ce dimanche le club allemand.

– Voile : Comanche a remporté, samedi, la mythique course de voile Sydney-Hobart après avoir devancé son adversaire InfoTrack, dans des conditions délicates.

– Rugby : La fédération écossaise a annoncé que l’ancien pilier de la sélection française et du Stade Français, Pieter de Villiers va prendre les fonctions de coach de la mêlée pour l’équipe d’Ecosse dans l’optique du prochain Tournoi des Six Nations.

– Football : Le Raja de Casablanca s’est offert une nette victoire à domicile face à la Jeunesse sportive de Kabylie (2-0), au terme d’un match comptant pour la troisième journée du Groupe D de la Ligue des champions de la CAF, disputé vendredi soir sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

– Football : La sélection nationale des joueurs locaux effectuera, du 30 décembre au 3 janvier, un stage de préparation à huis clos au Complexe Mohammed VI à Maâmora, annonce la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

– JMJ : Les premiers et deuxièmes jeux maghrébins de la jeunesse seront organisés respectivement en 2020 en Tunisie et en 2021 au Maroc.

– Basketball : Luka Doncic, absent depuis quatre matches sur blessure, a signé un retour convaincant avec les Dallas Mavericks, vainqueurs des San Antonio Spurs 102-98 dans le championnat nord-américain de basket-ball (NBA).

– Football : Giuseppe Iachini a été nommé entraîneur de la Fiorentina (Serie A), en remplacement de Vincenzo Montella.

– Football : Liverpool a encore fait un grand pas vers son premier titre depuis 30 ans en Premier League en allant gagner chez son dauphin Leicester (4-0), pour la 19ème journée du championnat.

– Football : Zlatan Ibrahimovic a trouvé un accord avec l’AC Milan pour rejoindre son ancien club pour une durée de six mois, affirment plusieurs médias italiens.

– Football : L’ailier droit du Real Betis, Joaquin Sanchez, a prolongé d’un an son contrat avec l’équipe sévillane, a annoncé le club espagnol sur son site internet.

– Football : L’attaquant international congolais Francis Kazadi rejoint officiellement le Wydad de Casablanca, pour les deux prochaines saisons, en provenance du Chabab Mohammedia.

– Basketball : Le club de la municipalité de Laâyoune a remporté le premier tournoi régional de Laâyoune-Sakia El Hamra en battant l’association Bab Sahra de Guelmim sur le score de 55/47.

– Football : L’attaquant croate de la Juventus Turin, Mario Mandzukic, a signé un contrat avec le club qatari d’Al-Duhailn.

– Ski : Le maroco-canadien Sami Lamhamedi a brillé lors des compétitions techniques de slalom et de slalom géant de la 22ème édition de la « Super Série Sports Experts » de la Fédération internationale de Ski (FIS), en remportant trois médailles, deux en or et une en argent.

– Football : Les arbitres du championnat grec de football ont décidé lundi de lancer une grève illimitée, dès le week-end du 4 et 5 janvier, pour protester contre de nouvelles violences à leur encontre.