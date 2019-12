‘‘De grands projets de développement attendent les pays du Maghreb si le conflit artificiel du Sahara est résolu. L’Europe et les Etats-Unis souhaitent communiquer et traiter avec un seul représentant du grand Maghreb. Le conflit du Sahara est artificiel et n’est pas juste ni historiquement ni géographiquement, et entraîne une perte d’environ deux points du produit intérieur brut (PIB) pour le Maroc et l’Algérie. L’ensemble des pays de la région disposent d’une région saharienne. Mais, on veut le Maroc sans Sahara. Les tribus de la région entretiennent des relations et des liens étroits avec les sultans et les dynasties qui ont gouverné le Maroc . Il existe des documents qui le prouvent en plus de l’avis de la Cour internationale de justice de La Haye’’.

Mustafa Ibrahimi, Président du Groupe Parlementaire du PJD à la Chambre des Représentants