– Football : Le Tihad Athletic Sport (TAS) de Casablanca a décroché son billet de qualification pour les demi-finales de la Coupe du Trône 2018-2019 grâce sa victoire (4-2) face à l’Ittihad de Khemisset, lors d’un match disputé au stade Roches Noires de Casablanca.

– Force Athlétique (Powerlifting) : La sélection marocaine a remporté trois médailles (deux en or et une en argent) lors du dernier Championnat d’Afrique disputé récemment à Potchesftroom en Afrique du Sud.

– Course à pied : La 5ème édition du semi-marathon international et du 10 km se tiendra, le 3 novembre prochain à Agadir et ce, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

– Football : Le club argentin de River Plate s’est qualifié pour la finale de la Copa Libertadores malgré sa défaite (1-0) en demi-finale retour sur la pelouse de son grand rival Boca Juniors, après l’avoir emporté 2-0 à l’aller.

– Football : Le « clasico » du football espagnol entre FC Barcelone et le Real Madrid, se jouera le 18 décembre prochain, a annoncé mercredi la Fédération royale espagnole de football.

– Football : L’ancien joueur du PSG et ex-entraîneur des équipes de jeunes du club de la capitale, Thiago Motta, a été nommé coach du club italien du Genoa FC, actuellement 19ème de Serie A.

– Basketball : Portés par Kawhi Leonard, les Los Angeles Clippers ont gagné, en ouverture du Championnat NBA, le premier des quatre duels qui l’opposeront cette saison aux Lakers (112-102).

– Basketball : Le champion NBA en titre de Toronto s’est imposé à domicile aux dépens de New Orleans (130-122), mardi lors du coup d’envoi de la saison 2019-2020 du Championnat NBA.

– Futsal : La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a annoncé, à Asunción, la suspension de la Copa America, qui devait se tenir dans la ville chilienne de Los Angeles du 23 au 30 octobre, en raison de l’état d’urgence déclaré par le gouvernement chilien suite aux troubles sociaux qui ont fait 15 morts dans le pays andin.

– Football : Le Hassania d’Agadir a validé sa qualification en demi-finales de la Coupe du Trône grâce sa victoire (0-1) face à l’Ittihad de Tanger, lors d’un match disputé au Grand stade de Tanger.

– Cyclisme : Le Slovène Primoz Roglic a terminé l’année en tête du classement mondial de l’Union cycliste internationale (UCI) publié mardi après le Tour du Guangxi (Chine).

– Football : Le club italien du Genoa CFC a annoncé le licenciement de son entraîneur Aurelio Andreazzoli, deux jours après la défaite du club génois 5-1 face à Parme.

– Athlétisme : La Fédération internationale (IAAF) a publié le programme de la Ligue de Diamant 2020, avec comme nouveauté un meeting supplémentaire en Chine et le maintien de celui de Stockholm, initialement exclu.

– Football : La sélection marocaine des joueurs locaux disputera en novembre prochain deux matches amicaux face au Togo et à la Guinée, dans le cadre de sa préparation à la phase finale du CHAN-2020 qui sera organisé au Cameroun, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

– Kick-boxing : La sélection marocaine prend part aux championnats du monde, qui se tiennent à Sarajevo jusqu’au 28 octobre.

– Courses automobiles : Le Rallye Aicha des Gazelles se déplacera, du 22 au 26 octobre en Chine, dans le désert de Naiman, avec la participation de 20 Gazelles de 12 pays différents, à l’initiative de l’Office National Marocain du Tourisme( ONMT), partenaire titre du Gazelles Morocco China.

– Basketball : L’Association sportive de Salé (ASS) de basket-ball a pris le dessus sur le club palestinien de Services Labrij (86-57), dans le cadre de la phase de poules de la 32è édition des Championnats arabes des clubs champions, qui se tiennent du 21 au 31 octobre à Salé.

– JO : Les organisateurs de Paris 2024 ont présenté le logo définitif des Jeux olympiques et paralympiques, lors d’une cérémonie organisée dans la capitale française.

– Tennis : Le Suisse Roger Federer s’est imposé face à l’Allemand Peter Gojowczyk, 112ème mondial, remportant le 1 500ème match de sa carrière au tournoi ATP 500 de Bâle qu’il a déjà remporté à neuf reprises.

– Tennis : Le tableau final de la 18ème édition du Tournoi international de tennis ITF juniors « Riad 21 », qui se tient du 19 au 26 octobre à Rabat, connaîtra la participation de 17 tennismen (4 issus des qualifications), et 14 tenniswomen (2 issues des qualifications).

– Football : Mauricio Pellegrino n’est plus l’entraîneur de Leganés, a annoncé le club espagnol qui est actuellement lanterne rouge de la Liga avec 2 points seulement en 9 rencontres et 14 buts encaissés pour 4 marqués.

– Cyclisme : Le Belge Jens Debusschere (Katusha) a rejoint pour les deux prochaines saisons l’équipe Vital Concept, a annoncé la formation française.

– Tennis : La Suissesse Belinda Bencic, titrée à Moscou, a gagné trois places au classement WTA pour grimper au 7ème rang, tandis que la Lettonne Jelena Ostapenko, sacrée à Luxembourg, effectue un bond de 19 places pour se retrouver à la 44ème position.

– Football : Georgy Dermendzhiev a été nommé à la tête de la sélection bulgare, après la démission la semaine dernière de Krasimir Balakov, a annoncé la Fédération bulgare de football.

– Tennis : Novak Djokovic et Rafael Nadal, les deux premiers joueurs au classement mondial de tennis, seront présents à la nouvelle formule de la Coupe Davis, prévue du 18 au 24 novembre à Madrid, une édition rehaussée par le retour de l’Écossais Andy Murray, qui revient au-devant de la scène après une longue absence pour causes de blessure.

– Tennis : Gaël Monfils a été convoqué par le capitaine de l’équipe de France, Sébastien Grosjean, pour disputer la phase finale de la Coupe Davis dans sa nouvelle formule.

– Tennis : L’Ecossais Andy Murray, ancien N°1 mondial, a battu le Suisse Stanislas Wawrinka en finale du tournoi de tennis d’Anvers, en trois sets (3-6, 6-4, 6-4), décrochant ainsi son premier titre sur le circuit ATP depuis 2017.

– Maroc : A compter de 2020, les sportifs (joueurs et entraîneurs toutes disciplines confondues) entreront dans la catégorie des personnes qui paient l’Impôt sur le Revenu, d’après le Projet de Loi de finances, et ce sont les clubs, les ligues et les fédérations qui seront mis à contribution pour son prélèvement.

– Football : Le club de Philadelphia Union s’est qualifié pour les demi-finales de conférence du Championnat nord-américain de football (MLS) en battant les New York Red Bulls 4 à 3 après prolongation.

– Football : Le club Galaxy de Los Angeles s’est qualifié pour les demi-finales de conférence Ouest du Championnat nord-américain de football (MLS) en battant le Minnesota United sur le score de 2 buts à 1.

– Basketball : L’ailier-fort des Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma, manquera l’ouverture de la saison NBA contre les voisins des Clippers, n’étant pas totalement remis d’une fracture de fatigue au pied gauche qui l’avait déjà privé de Mondial en Chine.

– Football : Deux hommes ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur les incidents présumés racistes qui ont provoqué l’interruption d’un match qualificatif pour la Coupe d’Angleterre, samedi, entre Haringey Borough (7ème division) et Yeovil Town (5ème division).

– Triathlon : Le Abdellah Tiliwi, affilié au club « Mogador Essaouira » chez les Hommes, et Kawtar Ben Doumou, sociétaire du Club « MAD trailers Marrakech » chez les Dames, ont remporté la 4ème édition du Triathlon d’Essaouira.

– Football : L’international allemand et défenseur du Bayern Munich Niklas Süle sera absent des terrains plusieurs mois à cause d’une blessure au ligament croisé du genou gauche.

– Cyclisme : Les coureurs marocains ont dominé, à Marrakech, « l’Etape Morocco by Tour de France », « une manifestation sportive qui propose aux passionnés de ce sport une expérience cycliste unique consistant à rouler dans les mêmes conditions que les champions du Tour de France ».

– Equitation : Le cavalier italien Roberto Torchito, montant « Baron », a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, disputé à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour.

– Jeux mondiaux militaires : Le Maroc est représenté dans l’édition de cette année, qui se tient du 18 au 27 octobre, par une délégation sportive composée de 50 militaires qui vont concourir dans plusieurs disciplines, dont l’athlétisme, la boxe, le taekwondo et le parachutisme.

– Football : Auteur de 4 réalisations en 3 apparitions en Bundesliga, le milieu offensif international Marocain Amine Harit (22 ans) a été désigné joueur du mois de septembre en Allemagne.

– Gymnastique : Les Championnats arabes rythmique et artistique seront organisés, du 23 octobre au 3 novembre à Tunis, avec la participation du Maroc.

– Handball : Le Maroc évoluera dans le groupe D, avec l’Algérie, le Congo, le Sénégal et la Zambie, lors de la phase finale du Championnat d’Afrique (CAN-2020), prévu en Tunisie.

– Football : La Fédération royale marocaine de Football (FRMF) a fixé la prime qui reviendra à chaque joueur de la sélection locale en cas de qualification pour le CHAN 2020 à 200 000 dirhams, soit un budget global de 5 millions pour l’ensemble du groupe.

– Pétanque : Les clubs du Stade Marocain (messieurs) et du Sporting de Fès (dames) ont remporté la 13ème édition du tournoi international de pétanque, disputée les 19 et 20 octobre à Rabat sous la présidence d’honneur de SAR le Prince Moulay Rachid.

– Football : La sélection rwandaise s’est qualifiée pour la phase finale du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2020), réservé aux joueurs locaux, après son nul, samedi à domicile, face l’Ethiopie (1-1), en match retour des qualifications (Zone Centre-Est).

– Tbourida : La Sorba dirigée par le Moqaddem Maher El Bachir, représentant la région de Casablanca-Settat, a remporté la quatrième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, dans le cadre du 12ème Salon du cheval d’El Jadida.

– Football : La sélection marocaine des joueurs locaux s’est qualifiée pour les phases finales du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CAN-2020), à la faveur de sa large victoire sur son homologue algérienne (3-0), à Berkane, en match retour du dernier tour des qualifications.

– Football : Le champion en titre Atlanta, vainqueur de New England (1-0), et Seattle qui a battu Dallas (4-3 ap), se sont qualifiés samedi pour les demi-finales du championnat nord-américain (MLS).

– Football : L’équipe des Tigres a suscité une pluie de critiques au Mexique pour avoir remporté un match en marquant deux buts sans résistance de leurs adversaires, en grève.

– Football : Agé de 34 ans, l’ex international Anglais Wayne Rooney attaque un dernier défi à partir de janvier à Derby County, club de D2 anglaise, où il aura la double casquette d’entraîneur-joueur.

– Moto2 : L’Italien Luca Marini, demi-frère de Valentino Rossi, a remporté sa deuxième victoire de suite en catégorie Moto2 lors du Grand Prix du Japon.

– Basketball : L’ailier Pascal Siakam, un des hommes forts de Toronto la saison passée dans sa quête du titre NBA, a prolongé son contrat avec les Raptors de quatre ans au cours desquels il percevra 130 millions de dollars.

– Patinage artistique : L’Américain Nathan Chen a remporté pour la troisième année d’affilée le Skate America, premier Grand Prix de la saison.

– Moto3 : L’Italien Lorenzo Dalla Porta a remporté la course du GP du Japon, renforçant ainsi ses chances de gagner le championnat cette année après les chutes de ses principaux rivaux.

– Football : Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu le 26 octobre, devrait être joué à une date ultérieure, a annoncé, vendredi, la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

– Cyclisme : La 32ème édition du Tour cycliste international du Faso aura lieu du 25 octobre au 2 novembre 2019, sous le signe de la célébration du centenaire de la création de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso.