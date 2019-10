Plus de 41% des étudiants qui ont rejoint, ce semestre, l’Université Al Akhawayn à Ifrane (UAI) sont boursiers. Selon des données statistiques de l’UAI, 184 étudiants bénéficient d’une bourse de mérite et 90 d’un soutien financier.

L’Université dispose d’un bureau dédié aux subventions, aux prêts et aux emplois étudiants, lesquels sont accordés en fonction du mérite et des besoins financiers, indique l’UAI dans un communiqué, notant que l’établissement a ‘’pour vocation de soutenir les jeunes étudiants, de toutes les régions du Maroc, dans la réalisation de leurs objectifs académiques et dans l’atteinte de l’excellence’’.