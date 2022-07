A l’aube de ses 100 ans, La Mamounia a été reconnue pour son héritage culturel et son histoire.

C’est une belle reconnaissance qui vient s’ajouter aux belles distinctions reçues ses dernières années témoignant de la constance et l’excellence du Palace.

A propos de Connoisseur Circle Awards :

Depuis 2006, plus de 1 000 hôtels de luxe du monde entier ont été testés par Connoisseur Circle : les hôtels sont évalués de manière indépendante et objective par les meilleurs journalistes. Les résultats des tests sont publiés quatre fois par an dans des magazines élaborés et en ligne sur www.ccircle.cc sur une base continue. Un jury de 16 personnes composé de connaisseurs de voyage indépendants détermine les gagnants.