En cette période synonyme de chocolat, venez découvrir les nouvelles douceurs du ‘Picasso de La Pâtisserie’ : la collection de Pâques placée cette année sous le signe marin : coquillages, cônes et cyprès. C’est le fruit du travail d’orfèvre entre Pierre Hermé et Thomas Boog, créateur d’oeuvres d’art sobres, contemporaines et baroques.

Les « oeuvres » crées à travers cette collaboration sont un plaisir à la fois pour les yeux et le palais…

Comme « la face de l’oeuf », un objet extraordinaire que chacun peut interpréter à sa façon à la manière d’une toile de maître …

Une autre douceur est également à découvrir, hommage au monde marin, le Nautilus Avarum , une empreinte du célèbre fossile en spirale , un joli clin d’oeil aux collectionneurs …

Sans oublier le magnifique oeuf Poseidon, maitre de la mer dans la mythologie grecque … les coquillages ont été creusés à même le chocolat dans cette oeuvre d’art unique.

Nous pouvons aussi découvrir les sculptures de Francois Pompom, connu du grand public pour ses sculptures animalières dont le style novateur se caractérise par la simplification des formes et des surfaces polies.