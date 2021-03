Le Club Des Dirigeants a organisé une visite à la Région de Dakhla Oued Eddahab du26 au 28 février2021 qui s’est portée riche en rencontres, débats et échanges entre les entrepreneurs et les institutionnels de la région. Cette rencontre a permis à une trentaine d’entrepreneurs de découvrir les projets structurants ainsi que les Principaux sites touristiques de la région.

A l’occasion de cette visite, le Centre Régional d’investissement a organisé une exploration des sites touristiques et des projets structurants de la région, suivie d’une réunion organisée à la Wilaya et présidée par M. Lamine Benomar ,Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, en présence du Président du Conseil régional, M. El KhattatYanja, des élus, du directeur inter-régional du Sud de la Douane, M.LahcenHarchi,, du Directeur du CRIM. Mounir Houariainsi que le Président de l’ASMEX M. Hassan Sentissi El Idrissi.

S’exprimant à cette occasion, le président du Club Des Dirigeants, M Driss Drif, a fait part de la vision et des axes stratégiques du Club notamment des objectifs et des ambitions tracés pour contribuer à l’émergence économique et sociale de la région.

Par la même occasion, le Club des dirigeants a réitéré sa volonté pour contribuer au renforcement de la Région aussi bien au Maroc qu’à l’étranger à travers des investissements que les membres du CDD ont l’intention d’engager.

Le lendemain de cette rencontre a débuté par une réunion avec Monsieur Lamine Benomar à travers laquelle le Président du Club Des Dirigeants a réitéré les ambitions du Club pour accompagner le développement économique que connait la région, en drainant des investisseurs notamment dansles secteurs de la Logistique, l’Immobilier, l’Agroalimentaire et la Formation.