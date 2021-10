Artcurial Maroc organisera le 30 décembre prochain à La Mamounia à Marrakech, la cinquième édition de la vente aux enchères « Un Hiver Marocain », un rendez-vous incontournable des amateurs d’art.

Cette vente sera composée de trois sessions majeures : « Majorelle et ses Contemporains » avec des œuvres, notamment de Dinet, Girardet, Roubtzoff, Legrand, Ackein, « Art Moderne et Contemporain » incluant des œuvres d’artistes tels que Chaibia, Melehi, Glaoui, Cherkaoui, Matisse, Miro, Picasso, Hartung et Chagall ainsi que « Art Contemporain Africain » comprenant des œuvres de Sidibé, Keita, Pilipili, Moke, Bertiers et Aboudia, indique Artcurial Maroc dans un communiqué. « Si vous souhaitez inclure des œuvres dans cette vente, nos spécialistes à Marrakech et à Paris se tiennent à votre disposition pour toutes estimations gracieuses et confidentielles », souligne la maison de ventes aux enchères.

Clôture du catalogue : Mi-novembre 2021

Vente aux enchères à La Mamounia, Marrakech : Jeudi 30 décembre 2021 à 16h (heure française)

Exposition publique d’une sélection d’œuvres à Casablanca : Du mardi 14 décembre au jeudi 17 décembre 2021, de 11h à 20h Galerie Venise Cadre Casablanca

Exposition publique à Marrakech : Du Dimanche 26 décembre au mercredi 29 décembre 2021, de 11h à 20h Jeudi 30 décembre 2021, de 11h à 13h À La Mamounia, Marrakech