Le Dubai International Financial Centre (DIFC) a accueilli aujourd’hui l’assemblée générale annuelle de la WAIFC 2021 à Dubaï. Plus de 30 représentants de membres ont pris part à la réunion.

L’assemblée générale de la WAIFC a approuvé à l’unanimité l’adhésion de la FeBAF. Auparavant, la FeBAF était auparavant un membre adhérent et tous les membres de la WAIFC sont impatients de travailler en étroite collaboration avec la FeBAF et de profiter mutuellement des meilleures pratiques.

En outre, l’Assemblée Générale a élu Manal Bernoussi de Casablanca Finance City au conseil d’administration. En outre, dix membres du conseil d’administration, le directeur général et le trésorier ont été réélus pour un second mandat. Par ailleurs, la ville de Boston et Jersey Finance ont rejoint la WAIFC en tant qu’observateurs.

Les délégués ont également discuté de questions d’actualité, par exemple, les activités conjointes de soutien à la reprise économique après la pandémie actuelle, la transition vers une industrie financière durable, les tendances innovantes dans la finance comme l’intelligence artificielle, le financement des PME et la finance inclusive.

D’autres événements auront lieu au cours des deux prochains jours, notamment une table ronde pour discuter de l’avenir des centres financiers, une visite de l’Innovation Hub et de la FinTech Hive du DIFC, ainsi qu’un rassemblement à l’Expo de Dubaï.

Au sujet des décisions prises, Jennifer Reynolds, Président de la WAIFC, a annoncé:

« L’assemblée générale annuelle de la WAIFC d’aujourd’hui a été l’occasion de réfléchir au rôle important que jouent les centres financiers pour soutenir la reprise après la pandémie et la croissance de l’économie réelle. Nos membres sont tous d’accord sur l’importance de collaborer sur la meilleure façon d’accélérer la croissance économique durable et l’innovation dans la prestation de services financiers mondiaux. Nous avons également été ravis d’accueillir notre nouveau membre, la FeBAF. »

Arif Amiri, CEO de DIFC, a commenté:

« Le DIFC est ravi d’accueillir l’assemblée générale annuelle de la World Alliance of International Financial Centers. C’est la première fois que des dirigeants de centres financiers du monde entier choisissent de se réunir à Dubaï.Nous sommes impatients de mener des discussions importantes avec nos collègues, en particulier dans les domaines de l’avenir de la finance et de l’innovation où nous avons abouti à des progrès substantiels, ainsi que de mettre en lumière les réalisations du DIFC, qui contribuent à notre réputation de premier centre financier de la région. »

Dr. Jochen Biedermann, Directeur Exécutif de la WAIFC, a ajouté:

« Après une longue pause liée à la pandémie, nos membres se sont réunis aujourd’hui à Dubaï pour notre assemblée générale annuelle et ont eu un échange très intensif sur les sujets d’actualité. L’accent a été mis sur la finance durable et la reprise économique après la pandémie. Nous tenons à remercier le DIFC pour son aimable invitation à Dubaï, son hospitalité chaleureuse et l’organisation parfaite de notre assemblée générale annuelle. »

Nommé au conseil d’administration de la WAIFC le 3 juin 2021, le DIFC, grâce à ses récentes réalisations, collabore avec la WAIFC pour aborder les questions clés entourant la résilience et la récupération après la pandémie et la planification du succès à long terme. Le fait d’être membre de la WAIFC reflète l’engagement du DIFC à partager ses connaissances du secteur avec d’autres centres financiers dans le monde. La DIFC se concentre sur l’avenir de la finance avec les membres de la WAIFC dans des domaines tels que la FinTech, l’innovation, la finance durable et le développement des économies numériques.

La World Alliance of International Financial Centers (WAIFC) est une association sans but lucratif enregistrée en Belgique, représentant 21 centres financiers internationaux de premier plan de quatre continents.

Les membres de WAIFC sont des agences gouvernementales, des associations et des institutions similaires développant et promouvant leurs centres financiers. WAIFC facilite la coopération entre ses membres, l’échange des meilleures pratiques et la communication avec le grand pu

Dubai International Financial Centre (DIFC) est l’un des centres financiers les plus avancés au monde et le principal centre financier du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud (MEASA), qui comprend 72 pays représentant une population d’environ 3 milliards d’habitants et un PIB nominal de 7,7 billions de dollars. Fort de ses 17 années d’expérience dans la facilitation des échanges commerciaux et des flux d’investissement dans la région MEASA, le Centre relie ces marchés à croissance rapide aux économies d’Asie, d’Europe et des Amériques via Dubaï.

Le DIFC abrite un organisme de réglementation indépendant et reconnu à l’échelle internationale, un système judiciaire éprouvé doté d’un cadre de common law anglais, ainsi que le plus grand écosystème financier de la région, composé de près de 28 000 professionnels travaillant dans plus de 3 200 sociétés actives enregistrées, ce qui constitue le vivier de talents le plus important et le plus diversifié de la région.

La vision du centre est de conduire l’avenir de la finance. Aujourd’hui, il offre l’un des environnements FinTech et de capital-risque les plus complets de la région, notamment des solutions de licence rentables, une réglementation adaptée, des programmes d’accélération innovants et des financements pour les jeunes entreprises en phase de croissance. Composé d’une variété de commerces et de restaurants de renommée mondiale, d’une scène artistique et culturelle dynamique, d’appartements résidentiels, d’hôtels et d’espaces publics, le DIFC continue d’être l’une des destinations les plus prisées de Dubaï pour les affaires et le style de vie.