Lors d’une cérémonie organisée à la Maison Blanche, lundi, la Marocaine Rabha El Haymar s’est vue décerner le Prix « International Women of Courage 2024 » des mains de la Première Dame des Etats Unis, Jill Biden et le Secrétaire d’Etat américain, Antony J. Blinken.

Primée aux côtés d’autres femmes de différentes parties du monde, El Haymar s’est dit heureuse de recevoir ce prix qui se veut le couronnement des efforts de la femme marocaine.

Elle a souligné, dans une déclaration à l’agence MAP, que la distinction est aussi une autre reconnaissance des réformes judicieuses du Code de la famille initiées en 2004 « grâce aux efforts et à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste ».

Le parcours de Rabha illustre le pouvoir transformateur du courage et de la persévérance. En naviguant à travers les subtilités du système juridique marocain, elle a obtenu la reconnaissance de son mariage traditionnel, protégeant ainsi sa fille du stigmate de l’illégitimité et de la marginalisation sociale.

Son histoire, immortalisée dans le documentaire « Bastards », met en lumière non seulement les luttes des mères marginalisées au Maroc, mais souligne également l’impact transformateur des actes individuels de courage dans la quête de justice et d’égalité.

La cérémonie de remise du prix “International Women of Courage 2024” s’est déroulée en présence de représentants du corps diplomatique accrédité à Washington et d’autres éminentes personnalités.

Décerné chaque année, ce prix rend hommage aux femmes du monde entier qui ont fait preuve de courage et de leadership dans la promotion notamment de l’équité et de l’égalité entre hommes et femmes.