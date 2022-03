Après le développement de services de consultation à distance, La Marocaine Vie annonce le déploiement de parcours transactionnels accompagnant les attentes évolutives de ses clients, en leur permettant de réaliser une série d’opérations à distance et en toute autonomie en matière de gestion de sinistres santé et de prestations épargne, avec des processus inédits au Maroc.

La Marocaine Vie fait le pari de l’assurtech pour des remboursements à portée de clics

Après une dématérialisation des demandes de remboursement et de prise en charge des soins face à la pandémie de covid-19, avec l’ouverture d’un service courriel pour continuer de protéger au mieux ses assurés, le principal défi pour la compagnie était de pérenniser cette adaptation réalisée dans l’urgence, en mettant en place à plus long terme un processus consolidé, sécurisé et digitalisé sur l’ensemble de la chaîne de valeur qui impacterait positivement la relation assureur-assuré.

Dans ce contexte, La Marocaine Vie lance une plate-forme dont le principe fondamental est de connecter l’assuré directement à son assureur en toute sécurité.

Concrètement, depuis un espace personnel créé via un onglet dédié sur le site internet www.lamarocainevie.com, l’assuré profite d’une plate-forme intuitive avec une vue 360 de son état de santé et de son historique médical, à partir de laquelle il peut constituer ses dossiers médicaux, les organiser par catégorie, les alimenter en scannant les pièces justificatives (ordonnances, radios, analyses, …) en toute autonomie.

L’intelligence artificielle dont est doté l’outil prendra ensuite le relais, en transformant les images scannées en données exploitables.

L’assuré pourra, toujours via la plate-forme, soumettre ses demandes de remboursement pour traitement au moment de son choix, fournir un complément d’information le cas échéant, et suivre l’évolution de ses dossiers en temps réel.

Par ailleurs, grâce à l’interface de programmation d’application (ou API) mise à disposition par la plate-forme, La Marocaine Vie peut récupérer, de manière structurée, toutes les données nécessaires au traitement automatisé des demandes de remboursement et des réclamations.

Faiçal Zahlane, Directeur Général Adjoint de La Marocaine Vie, déclare : « Grâce à l’intelligence artificielle et les algorithmes de la plate-forme, La Marocaine Vie améliore l’expérience de ses assurés grâce à des délais de traitement significativement réduits, ainsi que son efficacité opérationnelle via une optimisation de ses ressources, assurant une plus grande disponibilité de ses gestionnaires ».

L’intelligence artificielle et les algorithmes de la plate-forme permettent par ailleurs un suivi minutieux du parcours santé des assurés. Les données et informations collectées permettront à La Marocaine Vie de mieux les comprendre afin de leur proposer à terme des garanties au plus près de leurs besoins réels, pour une expérience santé sur mesure.

La Marocaine Vie enrichit son application mobile de nouvelles fonctionnalités pour des parcours optimisés

Soucieuse de renforcer son modèle relationnel omnicanal en misant sur une multiplication des points d’interaction avec ses clients, La Marocaine Vie lance une nouvelle version de son application mobile fluidifiant le parcours client et optimisant les délais de traitement.

Parmi les nouvelles fonctionnalités disponibles, les clients souhaitant obtenir une partie ou la totalité des sommes versées sur leur contrat de retraite complémentaire ont désormais la possibilité de demander un rachat partiel, total et/ou une avance depuis leur application mobile (dans la limite du montant de l’épargne constituée, des règles d’éligibilité et des aspects réglementaires paramétrés dans l’outil).

Une fois la demande effectuée, le client est immédiatement informé de la réception de sa quittance directement sur l’application et par SMS grâce à un système intelligent de notifications.

La dernière étape consiste pour le client à imprimer la quittance et la renvoyer signée en réponse au mail reçu de La Marocaine Vie.

Parallèlement, un service de messagerie instantanée a également été intégré à l’application mobile pour permettre aux clients d’échanger toujours plus rapidement et facilement avec les conseillers de La Marocaine Vie en cas de question ou de besoin d’orientation et de traitement des demandes.

La nouvelle version de l’application est accessible sur les magasins d’applications App Store (iOS) et Google Play Store (Android) ou par une simple mise à jour pour ceux qui ont déjà téléchargé l’application.