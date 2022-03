La Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) de Fès-Meknès a instruit en 2021 un total de plus de 287 dossiers d’investissements pour un montant global de 5,48 milliards de dirhams (MMDH), devant créer près de 12.969 postes d’emploi.

Quelque 201 projets ont été acceptés, soit 72% du total des projets, indique un communiqué du Centre Régional d’Investissement (CRI) publié à l’issue de son sixième conseil d’administration, ajoutant qu’un total de 55 réunions de la CRUI ont été tenues l’année écoulée avec un délai moyen d’instruction de 8,9 jours contre 130 jours en moyenne en 2019 au niveau national.

Présidé par le wali de la Région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber, le Conseil a été axé sur le bilan de ses activités et de ses réalisations au titre de l’année 2021.

Cette réunion du conseil d’administration du CRI a été marquée par l’adoption à l’unanimité de l’ensemble des points à l’ordre du jour.

Le CRI Fès-Meknès vient de lancer son nouveau portail web « www.fesmeknesinvest.ma » en 3 langues avec une panoplie de e-services: des solutions 100 pc digitalisées pour accompagner les investisseurs et leur faciliter les procédures et les démarches durant toutes les phases de leurs projets.

Il a également lancé l’Observatoire Régional de l’Entrepreneuriat, ainsi que des études stratégiques notamment pour la mise en place d’une stratégie de positionnement et de développement économique de la Région à l’horizon 2030, et une étude de création de nouvelles zones industrielles et d’activités économiques dans la Région pour la période 2022-2030.