La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a lancé, lundi à Rabat, le programme de réhabilitation du pôle social dans le domaine du digital sous le signe « l’inclusion numérique au service de l’inclusion sociale ».

Ce programme de réhabilitation du pôle social s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021 et 2026 visant à contribuer au renforcement des piliers de l’Etat social conformément à la vision royale, indique un communiqué du ministère citant Hayar.

Dans une allocution à cette occasion, Hayar a indiqué que la promotion de l’égalité des chances et le rapprochement des prestations sociales des citoyens, stipule à accélérer davantage le rythme du travail, et s’appuyer sur des leviers de changement fondamentaux notamment la digitalisation pour répondre aux besoins des citoyens, précise-t-on.

De même, elle a salué le grand travail accompli par les femmes et les hommes de l’Entraide Nationale qui encadrent directement plus de 500.000 bénéficiaires, faisant observer que le renforcement de leurs capacités et de celles de toutes les composantes du Pôle social dans le digital, la gestion et le suivi de projets, contribuera à la création de compétences internes à travers la formation d’un groupe pilote de formateurs qui, à son tour, permettra la démultiplication des formateurs sur l’ensemble du territoire national.

Quelque 50 cadres relevant du Pôle social central et des différentes régions du Royaume bénéficieront de ce programme à travers deux sessions de formation, dont la première phase est programmée courant juillet. Alors que la deuxième phase sera organisée en septembre prochain au profit d’une cinquantaine de cadres relevant de l’Entraide Nationale, explique le communiqué.

Ainsi, ces cadres se verront ultérieurement confier la formation d’autres cadres et bénéficiaires du Pôle social et des associations partenaires de la société civile, agissant ainsi pour le rapprochement des services des citoyens grâce à la digitalisation et à la facilitation de l’inclusion sociale et la mise en application du programme « GISR ».