Samir Machour, senior vice-président de Samsung Biologics, a publié la mise au point suivante sur sa page Facebook :

‘‘Je viens de lire que certains organes de Presse au Maroc, ont malheureusement mal traduis mes propos, qui ont été depuis, repris par d’autres moyens de Presse. Je voudrais clarifier que je n’ai jamais dit que notre pays allait recevoir 18.5 Million de doses de vaccins d’ici à fin Avril.

Cette malheureuse retranscription, en Français, et ensuite en Arabe doit être corrigée, car elle induit en erreur. Elle est fausse et ne reflète pas ce que j’ai écrit et je cite : ‘’ Nous DEVIONS recevoir fin Avril, début Mai au plus tard 13 millions de doses du vaccins AstraZeneca, fabriquées en Inde par SII et 5.5 Million de doses fabriquées en Russie par R-Pharm.’’

Je n’ai peut-être pas été assez claire, et je souhaite clarifier les choses maintenant : Nous étions supposés avoir 13 million de doses du vaccin AstraZeneca fin Mai, début Juin. Ces approvisionnements ont été reportes jusqu’ à nouvel ordre à cause de la situation difficile en Inde et à cause des arrêts des exportations de l’Inde.

Je souhaite continuer à communiquer en toute transparence pour aider à ce que tout le monde comprenne les enjeux au niveau internationale et surtout continuer d’aider à assurer l’approvisionnement, à mon niveau, du vaccin anti-Covid, mais il faudrait que tout le monde joue le jeu, incluant la presse dont je respecte la mission et l’utilité’’.