Le Maroc devrait recevoir fin avril, début mai au plus tard 13 millions de doses du vaccin AstraZeneca, fabriqué en Inde par SII et 5.5 millions de doses fabriquées en Russie par R-Pharm. Ces volumes ont été commandés à AstraZeneca depuis Septembre 2020.

Selon Samir Machour, senior vice-président de Samsung Biologics, « nous sommes là aujourd’hui parce que nous nous y sommes pris très tôt – depuis avril 2020 en participant dans les essais et le financement ».

Le Maroc a vacciné à date d’aujourd’hui plus de 11.6% de notre population totale dont 11.47% sont complètement vaccinés (comparé à 0.36% en Afrique en moyenne, à 2.77% au Canada, 7,89% en Europe en moyenne, dont 8.37% en France et 7,21% en Allemagne, 17,78% en Amérique du Nord et 4,77% en Russie).